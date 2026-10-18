Marmaris Ticaret Odası seçiminde Mavi Liste 13 komitenin 11'ini kazandı

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Marmaris Ticaret Odası (MTO) organ seçimlerinde Mavi Liste, 13 meslek komitesinin 11'ini kazanarak mecliste üstünlüğü ele geçirdi.Mavi Liste'nin 30, Beyaz Liste'nin ise 5 meclis üyesi çıkardığı belirtildi. Mevcut Başkan Mutlu Ayhan'ın kendi komitesinde seçilememesinin ardından gözler yeni yönetim kurulu başkanının kim olacağına çevrildi.

Marmaris Ticaret Odası'nda 18 Ekim Pazar günü Sabancı Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen organ seçimleri tamamlandı. Mevcut Başkan S. Mutlu Ayhan'ın Mavi Liste, başkan adayı İdris Akgül'ün ise Beyaz Liste ile katıldığı seçimlerde 13 meslek komitesinin 11'ini Mavi Liste, 2'sini Beyaz Liste kazandı.

Mecliste 30'a 5 üstünlük

Seçim sonuçlarına göre Mavi Liste'nin 30, Beyaz Liste'nin ise 5 meclis üyesi çıkardığı belirtildi. Böylece 35 üyeli oda meclisinde Mavi Liste büyük üstünlük elde etti.

Mutlu Ayhan kendi komitesinde seçilemedi

Seçimin en dikkat çekici gelişmesi ise mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu Ayhan'ın kendi meslek komitesinde yaşandı. Ayhan'ın yer aldığı liste, İdris Akgül'ün listesi karşısında 3 oy farkla geride kaldı. Bu sonuçla Ayhan, yeni dönem yönetim kurulu başkanlığı yarışının dışında kaldı.

Gözler yeni başkanın kim olacağında

Mavi Liste'nin mecliste üstünlüğü elde etmesine rağmen mevcut Başkan Mutlu Ayhan'ın seçilememesi, Marmaris Ticaret Odası'nda yeni dönem yönetiminin nasıl şekilleneceği sorusunu gündeme getirdi. Seçilen meclis üyelerinin ardından gerçekleştirilecek yönetim kurulu başkanlığı seçim süreci merakla bekleniyor.

Marmaris iş dünyasında şimdi gözler, yeni yönetim kurulu başkanının kim olacağına ve Ticaret Odası'nın önümüzdeki dönemde nasıl bir yönetim anlayışıyla yoluna devam edeceğine çevrildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı