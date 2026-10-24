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Marmaris Ticaret Odası başkanlığına 26 oyla Sebahat Ece Baysal Güngör seçildi

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Marmaris Ticaret Odası başkanlığına 26 oyla Sebahat Ece Baysal Güngör seçildi
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Marmaris Ticaret Odası yönetim kurulu başkanlığına 24 Ekim'de yapılan seçimde 26 oy alan Sebahat Ece Baysal Güngör seçildi. Diğer aday İdris Akgül 6 oy alırken, Akgül yeni dönemde meclis üyesi olarak görevini sürdürecek.

Marmaris Ticaret Odası'nda yönetim kurulu başkanlığına 26 oy alan Sebahat Ece Baysal Güngör seçilirken, diğer aday İdris Akgül ise 6 oy aldı.

Marmaris Ticaret Odası'nda (MTO) yeni dönem yönetimini belirleyen seçimler, 24 Ekim'de İlçe Seçim Kurulu gözetiminde gerçekleştirildi. Odanın 35 meclis üyesinden 2'sinin katılmadığı seçimlerde, yönetim kurulu başkanlığı için Sebahat Ece Baysal Güngör ile İdris Akgül yarıştı. Meclis üyelerinin oylarıyla başkanlığa seçilen Güngör 26 oy alırken, Akgül'e 6 oy çıktı. Akgül, yeni dönemde meclis üyesi olarak görevini sürdürecek.

Yönetim ve delegeler belirlendi

Toplam üç sandığın kurulduğu seçimlerde yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) delegeleri ve disiplin kurulu listesi de oylandı. TOBB delegeliklerine Murat Erhan Demir ve Gökhan Kemal Kaya seçildi. Yönetim kurulu başkanı seçilen Sebahat Ece Baysal Güngör ise doğal delege olarak yer alacak. Ayrıca 13 meslek komitesinin başkan ve başkan yardımcıları da belirlendi.

MTO'da seçim süreci, 18 Ekim'de Sabancı Lisesi'nde yapılan meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimleriyle başlamıştı. İdris Akgül'ün öncülüğündeki Mavi Liste ile mevcut başkan S. Mutlu Ayhan'ın Beyaz Listesi'nin yarıştığı seçimlerde, 13 meslek komitesinin 11'ini Mavi Liste, 2'sini Beyaz Liste kazanmıştı.

Mavi Liste bin 238, Beyaz Liste ise 931 oy almıştı. Bu sonuçlarla 35 kişilik oda meclisinde Mavi Liste 30, Beyaz Liste 5 üyeyle temsil hakkı elde etmişti. S. Mutlu Ayhan ise kendi komitesindeki seçimi 3 oy farkla kaybederek yeni dönem meclisine girememişti.

Komite seçimlerinin ardından Mavi Liste, yönetim kurulu başkanlığı için Ece Baysal Güngör'ü aday göstereceğini açıklamış, İdris Akgül de başkanlığa aday olduğunu duyurmuştu.

Meclis başkanlığı seçimi hafta içi

MTO'da seçim süreci, hafta içinde oda bünyesinde yapılacak meclis başkanlığı seçimiyle devam edecek. Meclis üyeleri, yeni dönem meclis başkanının yanı sıra meclis başkan yardımcılarını ve katip üyeyi belirlemek üzere oy kullanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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