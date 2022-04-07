Karadeniz'deki mayın paniği tezgaha da yansıdı

DÜZCE - Karadeniz'de meydana gelen mayın krizinden balık tezgahları da etkilendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Boğazı girişinde yaşanan mayın alarmı sonrası Karadeniz'de balık avcılığının durdurulduğunu açıklamıştı. Yasak sonrası tekneler, Marmara ve Ege Denizi'ne açılmaya başladı. Karadeniz'deki yasak sebebiyle Düzce'de de balık fiyatlarında artış yaşandığı gözlendi. Tezgahlarda en çok tercih edilen balık türleri arasında yer alan hamsi 50, mezgit ve istavrit 40, tırsi ise 25 liradan alıcı buluyor.

"Savaş denizi de etkiledi"

Hamsinin son dönemlerini yaşadığını söyleyen balıkçı Tuncay Kılıç, "Hamsinin dönemi bitti denilebilir. Çok az hamsi çıkıyor. Fiyatlarından da anlaşılacağı üzere hamsinin olmadığı belli" dedi. Avlanma yasağı sebebiyle uzak bölgelerden Düzce'ye balık geldiğini, bu sebeple fiyatların yükseldiğini belirten Kılıç, "Akaryakıt fiyatları ve savaş her şeyi etkilediği gibi denizi de etkiledi. Hamsi 50 liraya kadar yükseldi. Diğer gıda ürünlerine bakıldığında fiyatlar çok gibi gelmiyor ama akaryakıt fiyatları üzerine bindiği için bizde mecburen bu fiyatları yapmak durumunda kalıyoruz. Mezgit ve istavrit 40 lira, tırsi 20-25 lira arasında satılıyor. Çupra, levrek ve somon onlarda fiyat olarak biraz yukarlara çıktı. Tabi diğer gıda ürünleriyle kıyaslama yapıldığında balık yine daha ucuz bir gıda" diye konuştu.