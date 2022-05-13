Kemalpaşa'da ilk kiraz hasadı yapıldı

İzmir'in kirazıyla meşhur ilçesi Kemalpaşa'da, yılın ilk kiraz hasadı yoğun bir katılımla yapıldı.

Türkiye'nin önemli kiraz üretim merkezlerinden biri olan İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, merakla beklenen kiraz hasadı başladı. Ören 75. Yıl Cumhuriyet Mahallesi'nde, üretici Mehmet Ali Akdemir'e ait kiraz bahçesinde ise ilk hasatlar yapıldı.

Gerçekleştirilen ilk hasat programına katılan ve üreticiler ile birlikte hasat yapan AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, bu yıl rekoltenin fazla, kalitenin de iyi olduğunu söyledi. Kırkpınar, "Verimli topraklarda kaliteli ve bol ürün elde etmek elbette mümkün, üretici arkadaşlarımız bağ ve bahçelerine iyi baktıkça üründe verim artıyor. Bu da bizleri oldukça mutlu ediyor. İnşallah bol ve bereketli bir kiraz sezonu geçiririz" diye konuştu.

"İlçe İzmir'in yüzde 85'ini, Türkiye'nin ise yüzde 12'lik kısmını karşılıyor"

3 milyona yakın kiraz ağacının bulunduğu ilçede, haziran ayının sonuna kadar hasadın süreceği ifade edilirken, Kemalpaşa'nın ünlü kirazının; aroma, kalite ve renk olarak ayrıldığı ifade edildi. Öte yandan ilçe, kiraz üretiminde İzmir'in yüzde 85'ini, Türkiye'nin ise yüzde 12'lik kısmını karşılıyor. İlk olarak sadece iç piyasaya verilen ürün, birkaç hafta sonra ihracat da edilebilecek.

Hasat programına ayrıca; Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, Kemalpaşa Ziraat Odası Başkanı Bülent Oray ile çiftçiler katıldı. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel