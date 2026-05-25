Iğdır'da Kurban Bayramı öncesi bileyiciler iş başında

Iğdır'da vatandaşlar, Kurban Bayramı öncesi bıçaklarını biletmek için bileyicilere akın etti. Ustalar, taleplere yetişmek için mesai uzatırken, vatandaşları son güne kalmamaları konusunda uyardı.

Iğdır'da kurban hazırlıkları hız kazandı. Vatandaşlar bir yandan yeni bıçak satın alırken, mevcut bıçaklarını kullanmak isteyenler ise bileyicilere akın etti. Kentte yoğun mesai yapan bileyiciler, bayram öncesi taleplerin arttığını belirttiler. Kurban kesiminde kullanılacak bıçakların keskin olmasının hem güvenlik hem de hijyen açısından önemli olduğunu ifade eden ustalar, vatandaşlara son güne kalmamaları uyarısında bulundu. Özellikle sabah saatlerinden itibaren iş yerlerinde yoğunluk yaşandığını söyleyen Kemal Tuzcu, taleplere yetişebilmek için mesailerini uzattıklarını belirterek, "Bıçak, balta gibi tüm kesici aletleri burada biliyoruz. Vatandaşlara uyarım işlerini son güne bırakmasınlar. Vatandaşlar, bıçakları körelince hayvanlarını daha rahat kesebilmek için bize getiriyor. İşlerimiz çok şükür iyi. Burada bıçakları 30 liraya, baltaları ise 40 liraya biliyoruz" dedi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
