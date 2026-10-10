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IBAN oyunu haberinin ardından haksız kazanç sağlayan bazı avukatlar gözaltına alındı

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Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Şahin, İHA'nın IBAN oyunu haberinin ardından hesap hareketlerinde 20, 22, 24 milyar lira olan bazı avukatların gözaltına alındığını söyledi. Şahin, vatandaşları avukatın IBAN'ını vermemesi durumunda PTT'den ödeme yapmaları konusunda uyardı.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, İhlas Haber Ajansı (İHA) aracılığıyla yapılan 'Avukatların IBAN oyunu" başlıklı haberin ardından haksız kazanç elde eden avukatlara soruşturma açıldığını söyleyerek, vatandaşların dikkat etmesi gerektiğini dile getirdi.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, geçtiğiniz günlerde yaptığı açıklamada, bazı avukatların mahkemeden para cezası alan vatandaşlara bilerek IBAN'larını vermeyerek icra takibi başlattıklarını ve bu sistemle iki tane vekalet ücreti alarak haksız kazanç elde ettiklerini dile getirdi. Haberin yayılmasının ardından soruşturulma başlatıldığını dile getiren Şahin, hesap hareketlerinde 20, 22, 24 milyar lira olan bazı avukatların gözaltına alındığını kaydederek, "Daha önce ajansınız aracılığıyla avukatların IBAN'la alakalı bir oyunundan bahsetmiştik. Kaybeden tarafa IBAN'ını vermeyip, normalde almış olduğu ücretin üzerine bir de icra vekalet ücreti eklettirip haksız kazanç sağlayan bir avukat çetesi vardı. Bunu haberleştirmiştik. Bu haberleşme üzerine zaten bir soruşturma başlamıştı. O soruşturmanın sonucunda geçtiğimiz gün hesap hareketlerinde 20, 22, 24 milyar lira olan avukatlar gözaltına alındı. Adalet Bakanımız da açıkladı. Aslında bir şikayetten yola çıkılarak geldiğimiz yer burası. Meseleyi önemsememezlik etmeyin. Tüketiciler baş başa kaldıkları bütün haksızlıklarda bunu bir şekilde yukarıya iletsinler. Haberleştirme olabilir, hakem heyeti olabilir ya da mahkeme olabilir. Bu örnekte olduğu gibi her konu mutlaka sonuca ulaşabiliyor. Eğer o zaman o şikayet yapılmasa, bu haber yapılmasaydı, bugün o avukatlara operasyon yapılmamış olacaktı. Bunun arkasında bu tarz hile ile gizleyerek, saklayarak insanların fazladan parasını alma mantığı çok yaygınlaştı. Buna da bir dur demek lazımdı. Adalet Bakanı'na da, soruşturmayı yapan savcıya ve haberi yapan İHA'ya teşekkürlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Vatandaşları tekrar uyardı

Aynı durumla karşı karşıya kalan ve kalacak olan vatandaşları tekrardan uyaran Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, "Vatandaşlarımız genelde eğer bir avukat tarafından davayı kaybetmiş ve oraya ödeme yapması gerekirken avukatın bunu oyalayarak IBAN'ını vermemesi üzerine o tuzağa düşmemesi için şunu yapacak. Hemen avukatın IBAN'ını bilmeyebilir ama adını, soyadını, T.C.'sini biliyor. Derhal, kartviziti de varsa, duruşma dosyasında, dava dosyasında mutlaka o adresi vardır. Oraya Ptt'den hemen mahkemenin vermiş olduğu karardaki rakamı yatırarak icraya düşmekten kurtulabiliyor. Vatandaşlarımız bilirse bu fırsatçılara da gün doğmamış olur. Onlar kimsenin bunu yapamayacağını düşünerek direkt icraya veriyorlar. Fakat biz mahkemeden hemen sonra PTT aracılığıyla avukatın adına yatırırsak o zaman daha sonra icraya verse bile düşürürüz o icrayı. Bu şekilde de on binlerce insandan haksız kazanç elde ediyorlardı. Sadece buna dikkat etmemiz yeterli" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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