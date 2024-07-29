Üye Girişi
Haberler

Fahiş Fiyat Uygulayanlar Şikayet Edilebilir

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aynı marka ürün, farklı marketlerde neredeyse 2-3 katı etiket fiyatıyla satışa sunuluyor. Avukat Özlem Şen, vatandaşın fahiş fiyat uygulayanları şikayet edebileceğini belirtti.

Aynı marka ürün, farklı marketlerde neredeyse 2-3 katı etiket fiyatıyla satışa sunuluyor. Fiyatlar arasındaki bu uçurumun 'fahiş fiyat' olduğunu belirten Avukat Özlem Şen, vatandaşın e-Devlet üzerinden veya ALO 175 hattını arayarak fahiş fiyat uygulayanları şikayet edebileceğini belirtti.

Serbest piyasa gereği aynı ürününün farklı marketlerde farklı fiyatlardan satılması çok normal ancak bu durum, bazen kontrolden çıkarak fahiş fiyata dönüşüyor. Bir markette 'X' fiyata satılan bir ürüne, bir başka markette üç katına kadar fiyat etiketi yapıştırılıyor. Vatandaş ise tasarruf yapabilmek adına ürünü en uygun fiyattan satın alabilmek için market market geziyor. İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Görevlisi Avukat Özlem Şen, konuya dair vatandaşı bilinçlendirecek açıklamalarda bulundu.

Cezalar son düzenlemeyle artırıldı

Aynı ürünün farklı marketlerde ciddi fiyat farkıyla satılmasının aslında fahiş fiyat artışı olduğunu belirten Şen, "Bunların hepsi yaptırım anlamında cezai müeyyideye tabi. Türk Ticaret Kanunu, Tüketici Koruma Kanunu ve perakende ticaretle ilgili düzenlenen bir kanunumuz var. Bu üç kanunun birleşimi olarak, fahiş fiyatlar ve stokçuluğa yaptırım var. Tüketiciyi Koruma Kanunu'nda Mayıs ayında güncelleme yapıldı. Bu maddeler Mayıs ayında fahiş fiyat uygulayanları caydıracak idari para cezasına çevrildi. Fahiş fiyat uygulanmasının cezası 100 bin liradan 1 milyon liraya çıktı. Stokçuluk yapan firmalara ise eskiden 1 milyon lira para cezası veriliyordu, şimdi ise 12 milyon lira para cezası verilebiliyor" dedi.

Fahiş fiyatlara karşı vatandaş ne yapabilir

"Fahiş fiyat ve stokçuluk, pandemi döneminde hayatımıza giren bir durum. Vatandaşların bu durumlara karşı hakları mevcut" diyen Şen, bir markette fahiş fiyat artışını fark eden vatandaşın neler yapması gerektiğini şöyle aktardı:

"Yaptırımların olabilmesi için vatandaşlar şunu yapmalı: e-Devlet üzerinde Ticaret Bakanlığı'nın düzenlediği fahiş fiyat artışı olan ürünlerle ilgili 'Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirimi' formu var. Bu formu doldurup şikayette bulunabilirler. İnternet kullanmayanlar ise Alo 175 Tüketici Danışma Hattı'nı tüketici olarak arayıp şikayetlerini bildirebilirler. CİMER üzerinden şikayet oluşturunca da yine Ticaret Bakanlığı'na yönlendiriliyorlar."

İnternet üzerinden fahiş fiyatlı satışları da şikayet edebilirsiniz

Yalnızca marketlerde değil e-ticaret sitelerinde de fahiş fiyat artışlarının yaşandığını belirten Avukat Özlem Şen, "İnternet ortamında da fahiş fiyat artışları ve stokçuluk gibi eylemler gerçekleştirilebiliyor. Bunun için de Reklam Kurulu devreye giriyor. İçeriğin engellenmesine veya kaldırılmasına ilişkin kararlar verilebiliyor" ifadelerini kulandı. Şen, internet üzerinden yapılan fahiş fiyatlı satışların da e-Devlet, Alo 175 ve CİMER üzerinden aynı şekilde şikayet edilebileceğini söyledi.

Fahiş fiyat artışı ve stokçuluğa karşı yasal düzenlemelerin yeterli olduğunu vurgulayan Şen, denetimlerin daha da sıklaştırılarak bu durumun önüne geçilebileceğini belirtti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Özlem Şen Hukuk Yerel Ekonomi Güncel Haberler

İsrail, Hizbullah mevzilerini vurmaya başladı! Beyrut'ta uçuşlar askıya alındı, 10'dan fazla ülke vatandaşlarını geri çağırdı

İsrail, Hizbullah mevzilerini vurmaya başladı! Beyrut'ta uçuşlar askıya alındı, 10'dan fazla ülke vatandaşlarını geri çağırdı

 Kurum emekli maaşlarını soran kadına alışveriş kartı vermek istedi, beklemediği bir yanıt aldı

Kurum emekli maaşlarını soran kadına alışveriş kartı vermek istedi, beklemediği bir yanıt aldı

 Erdoğan YRP'li vekil için 'Kafadan sıkıntısı var' dedi, Erbakan'ın yanıtı sert oldu

Erdoğan YRP'li vekil için "Kafadan sıkıntısı var" dedi, Erbakan'ın yanıtı sert oldu

Bakmadan Geçme

MasterChef 15. yarışmacı kim oldu? 28 Temmuz Masterchef ana kadrosuna kim girdi? İsrailli bakan ne paylaştı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kime benzetti, olay ne? 2024 KYK YURT BAŞVURU TARİHİ | KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? İsrail, Hizbullah mevzilerini vurmaya başladı! Beyrut'ta uçuşlar iptal mi? Vatandaşlar ülkelerine geri çağırıldı! Aslıhan Malbora kimdir? Aslıhan Malbora kaç yaşında ve nereli? Aslıhan Malbora'nın oynadığı dizi ve filmler! FED faiz toplantısı ne zaman? FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak? 2024 Temmuz ayı FED faiz kararı ne olur? KPSS AÇIKLANDI MI? KPSS sonuçları açıklandı mı? KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? GÜNCEL ALTIN FİYATLARI l 29 Temmuz altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek, tam altın fiyatı ne kadar? LGS nakil sonuçları saat kaçta, ne zaman açıklanacak? LGS 1. nakil sonuçları (meb.gov.tr) sorgulama ekranı! Aslıhan Malbora sevgilisinden ayrıldı mı? Aslıhan Malbora sevgilisiyle neden ayrıldı? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 29 Temmuz günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Harun Akaröz kimdir, kaç yaşında öldü? Safiye Soyman'ın oğlu Harun Akaöz'ün neden öldü, hastalığı nedir? 29 TEMMUZ TRT SPOR YILDIZ YAYIN AKIŞI || Paris Olimpiyatları'nda bugün kimler yarışacak? Filenin Sultanlarının maçı ne zaman? TÜRKİYE- HOLLANDA MAÇI CANLI İZLE || Filenin Sultanları Paris Olimpiyatları maçı ne zaman? Türkiye- Hollanda maçı hangi kanalda? CANLI İZLE! Türkiye- Hollanda voleybol maçı ne zaman? Türkiye- Hollanda Olimpiyat maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Erdoğan'dan adı Beşiktaş'la anılan Emirhan Topçu'nun annesine: Nereye gönderiyorsun oğlanı?

Erdoğan'dan adı Beşiktaş'la anılan Emirhan Topçu'nun annesine: Nereye gönderiyorsun oğlanı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title