Erzincan'daki ŞOK Markette Fiyat Farkı Vatandaşı Şoke Etti

Erzincan'daki ŞOK markette raftaki etiket ile kasadaki fiyat farkı vatandaşı şoke etti.

Erzincan'da İnönü Mahallesi Mengüceli Caddesi No: 44 adresinde, bulunan ŞOK markette raftaki etiket ile kasadaki fiyat farkı tepki çekti. İMKB Müşir Zeki Paşa Ortaokulu'nun yakınında bulunan ve öğrencilerin sıklıkla alışveriş yaptığı markette rafta 10,95 TL olan cips paketi kasada 19,90 TL'ye satıldı.

Fiyat farkını kasada fark etmeyerek ürünleri satın alan müşteri, durumu evde fark ederek tekrar markete geri döndü. 8,95 TL'lik raf-kasa farkına itiraz eden müşteri, durumun sebebini mağaza çalışanlarına sordu.

Mağaza çalışanları ise kasanın yazıcısından kaynaklandığını söyledi. Yaşanan durum karşısında müşteri ürünü iade ederek marketten ayrıldı.

Erzincan Ticaret İl Müdürlüğünü marketlerdeki denetimin artırılması yönünde göreve davet eden vatandaşlar, "Biz fark etmesek, marketin yaptığı bu kurnazlığın hesabını kim soracak" dedi.

6502 sayılı kanunun 52. maddesi 4. fıkrasında, 'kasa fiyatı ile etiket fiyatı arasında bir fiyat farkı olduğu zaman tüketicinin lehine olan fiyat uygulanır. Eğer etiket fiyatı daha ucuzsa etiket fiyatı kasa fiyatı daha uygunsa kasa fiyatı uygulanır. Söz konusu durumda Alo 175 tüketici hattı aranarak şikayette bulunulması gerekir' deniliyor. - ERZİNCAN