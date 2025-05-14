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Eğitim ve Sanayi İşbirliği Vurgusu: Aydın'da Bahar Şenliği Gerçekleşti

Eğitim ve Sanayi İşbirliği Vurgusu: Aydın'da Bahar Şenliği Gerçekleşti
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Aydın Sanayi Odası Başkanı Gökhan Maraş, Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen bahar şenliğinde, eğitim ve sanayi işbirliğinin önemine dikkat çekti. Öğrencilere burs destekleri sağlanarak, nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine yönelik adımlar atıldığını belirtti.

Aydın Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş, Mimar Sinan Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi'nin düzenlediği bahar şenliğinde yaptığı konuşmada, eğitim ve sanayi işbirliği vurgusu yaptı.

Mimar Sinan Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi, bahar şenliği gerçekleştirildi. Etkinliğe Yönetim Kurulu AYSO Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş, Aydın İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan, Türk Eğitim Vakfı (TEV) Aydın Yürütme Kurulu Başkanı Elmas Maraş ve kurul üyeleri katıldı.

Tören, okul müdürü Hüseyin Aygün'ün açılış konuşması ile başladı. Konuşmasında, okulun 40 yıllık köklü geçmişine değinerek, öğrencilerin teknolojiye ve üretime olan bağlılıklarının önemini vurgulayan Aygün, şenliğin eğitim camiası için anlamlı bir etkinlik olduğunu belirtti.

BAŞKAN Maraş'tan eğitim ve sanayi işbirliği vurgusu

Etkinlikte konuşan Başkan Maraş, eğitim ve sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini belirterek,

"Sanayi sektörü olarak nitelikli iş gücüne olan ihtiyacımız her geçen gün artıyor. Bu ihtiyacı karşılamanın yolu, güçlü bir mesleki eğitim sisteminden geçmektedir. Bu anlayışla, Aydın Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile işbirliği yaparak, öğrencilerimizin mesleki alan seçimlerinde sanayimizin ihtiyaç duyduğu bölümlere yönelmelerini teşvik ediyoruz. Özellikle metal işleri ve doğrama, makine tasarımı ve CNC operatör sistemleri, mobilya ve iç mekan tasarımı ile sıhhi tesisat ve iklimlendirme gibi alanlarda eğitim gören öğrencilerimize, Odamız ve Türk Eğitim Vakfı işbirliğiyle burs desteği sağlıyoruz. Bu destek yalnızca maddi değil, aynı zamanda stratejiktir. Aydın Sanayi Odası üyelerimizin katkılarıyla, bu alanlara yönelen gençleri, geleceğin sanayi profesyonelleri olarak yetiştiriyoruz. Amacımız sadece bugünü değil, geleceği de göz önünde bulundurarak, rekabet gücü yüksek bir sanayi ekosistemi oluşturarak bölge ekonomimize sürdürülebilir katkı sağlamaktır. Bu çabalarımızın en anlamlı örneklerinden biri, Türk Eğitim Vakfı (TEV) ile birlikte yürüttüğümüz burs programıdır. Aydın'daki meslek liselerinde eğitim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilerimize verdiğimiz burslarla onların eğitim hayatlarına katkı sağlıyor ve umutlarını büyütüyoruz. Bu sürecin en önemli paydaşlarından olan TEV Aydın Yürütme Kurulu Başkanımız Elmas Maraş'a ve kurul üyelerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Metal işleri ve doğrama, makine tasarımı ve CNC operatör sistemleri, mobilya ve iç mekan tasarımı, sıhhi tesisat ve iklimlendirme bölümlerinde eğitim bursu alan 5 erkek ve 2 kız öğrenciye ödülleri, Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş, Aydın İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan ve TEV Aydın Yürütme Kurulu Başkanı Elmas Maraş tarafından verildi.

Ödül takdiminden sonra, etkinliğin açılış kurdelesi kesildi ve protokol üyeleri okul bahçesinde öğrenciler tarafından hazırlanan projeleri inceledi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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