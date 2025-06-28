Edremit Sosyal Dayanışma Merkezi'nde Mezuniyet Töreni Düzenlendi

Edremit Sosyal Dayanışma Merkezi'nde Mezuniyet Töreni Düzenlendi
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Edremit Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM), 2025 yılı ikinci dönem mezuniyet ve sertifika törenini gerçekleştirdi. Bu etkinlikte, çeşitli kurslardan mezun olan 25 kursiyere belgeleri verildi ve toplamda 56 bin 400 TL teşvik ödemesi yapılacağı açıklandı.

Edremit Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM), 2025 yılı ikinci dönem mezuniyet töreni ve sertifika töreni geniş katılımla gerçekleştirdi.

Edremit Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren SODAM, bu yıl 9'uncu kez düzenlediği mezuniyet etkinliğinde hem kursiyerlerini mezun etti hem de emek ürünlerini sergiledi. Törene Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş ve eşi Ayşe Odabaş da katıldı.

Okuma yazma I. kademe, Kur'an-ı Kerim, ahşap baskı, tekstil, aşçı çırağı gibi birçok alanda açılan kurslara katılan 25 kursiyer belge almaya hak kazandı. Mezun olan kursiyerlere toplamda 56 bin 400 TL teşvik ödemesi yapılacağı, bugüne kadar dağıtılan toplam teşvik miktarının ise 543 bin TL'yi aştığı öğrenildi.

SODAM'ın açıldığı günden bu yana yürüttüğü eğitim ve destek faaliyetlerinden toplam 305 kursiyerin faydalandığı bildirildi. Kursiyerlerden 98'i 2023 yılında, 144'ü 2024 yılında ve 63'ü 2025 yılında mezun olarak meslek edinme sertifikası aldı.

Kurslara katılım alanlarına göre; 49 kişi okuma yazma, 45 kişi Kur'an-ı Kerim, 77 kişi el sanatları, 74 kişi tekstil, 46 kişi aşçılık ve 14 kişi seracılık eğitimlerini tamamladı. Ayrıca 11 kursiyerin kesme çiçek yetiştiriciliği belgesi aldığı belirtildi.

0-6 yaş grubuna yönelik oyun odası hizmetlerinden ise açılıştan bu yana toplam 333 çocuğun yararlandığı aktarıldı. Edremit Kaymakamlığı ve SYD Vakfı, SODAM aracılığıyla sosyal destek çalışmalarına devam edeceklerini açıkladı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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