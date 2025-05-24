Düzce'de Bisikletli Gençlerden Trafik Farkındalığı Eylemi

Düzce'de Bisikletli Gençlerden Trafik Farkındalığı Eylemi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de bir grup bisiklet tutkunu, trafikte var olduklarını göstermek için sessiz sürüş gerçekleştirdi ve 'Trafikte biz de varız' mesajı veren pankartlar açarak araç sürücülerine dikkat çekti.

Düzce'de bisikletli bir grup, trafikte var olduklarını göstermek için önce sessiz sürüş yaptı. Ardından bisiklet tutkunu gençler, ellerine aldıkları pankartlarla araç sürücülerine "trafikte biz de varız" mesajı verdi.

Düzce'de trafikte fark edilmek isteyen ve güvenli olarak bisiklet kullanmak isteyen bisikletliler ilginç eyleme imza attı. Dünya ile aynı anda Düzce'de de yapılan ve bisiklet sürücülerinin trafikte atlattıkları tehlikelere dikkat çekmek için yapılan sessiz sürüş sonrası Düzceli bisiklet tutkunları, araç ve yaya yolunun en yoğun olduğu Eski Kızılay Kan Bankası Kavşağında yaya geçidinin olduğu yere bisikletlerini bırakarak ellerindeki pankartları açtılar. Araç sürücülerine "Trafikte bizde varız" mesajı veren bisiklet tutkunu gençler bire süre pankartlarını araç sürücülerine doğru göstererek yoldan ayrıldılar.

Bisikletliler, eylemin sonunda yere bıraktıkları bisikletlerini kaldırdılar, pankartları ile birlikte sessizce dağıldılar. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bakanlık firmaları ifşa etti! İşte vatandaşa at ve eşek etinin yedirildiği 2 ilimiz

İşte vatandaşa at ve eşek etinin yedirildiği 2 ilimiz
Türkiye hayvancılıkta Avrupa'nın lideri oldu

Fransa'yı geride bırakan Türkiye, Avrupa'da zirvede
PKK'nın fesih kararını tanımadılar: Silahlı mücadeleyi sürdüreceğiz

PKK'nın fesih kararını tanımadılar: Silahlı mücadeleyi sürdüreceğiz
Zincir markette çalışan genç kız, yaşadıklarına daha fazla dayanamadı

Zincir markette çalışan genç kız, yaşadıklarına daha fazla dayanamadı
Yeşilçam oyuncusunun ölümünde yeni detay! Görgü tanığı cinayet anını anlattı

Yeşilçam oyuncusunun ölümüne tanık oldu! Cinayet anını tek tek anlattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Reyhanlı'da 1 ton 400 kiloluk boğa alıcısını bekliyor

Ne ağırlığına ne de fiyatına kimse inanamıyor
İşte İstanbul'da nikah fiyatlarının en düşük ve en yüksek olduğu ilçeler

İşte İstanbul'da nikah fiyatının en düşük ve en yüksek olduğu ilçeler
Sıcak havadan bunalan Mauro Icardi ve China Suarez, havuzda aşka geldi

Sıcak havadan bunaldılar! Havuzda aşka geldiler
'Adile' filminde Kemal Sunal'ı canlandıracak isim belli oldu!

'Adile' filminde Kemal Sunal'ı canlandıracak isim belli oldu!
Ahmet Kural'dan müjdeli haber! Cinsiyeti belli oldu

Ahmet Kural'dan müjdeli haber! Cinsiyeti belli oldu
Kansere yakalanan Biden'dan ilk görüntü

Kansere yakalanan Biden'dan ilk görüntü
İtalya nefes kesen gece! Serie A'da şampiyon belli oldu

İtalya nefes kesen gece! Serie A'da şampiyon belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.