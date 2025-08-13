Dorlion Arama Kurtarma Ekibi, Meteor Yağmurunu Zirveden İzledi

Dorlion Arama Kurtarma Ekibi, Eskişehir Kent Ormanı'nda düzenlediği gece yürüyüşüyle doğayla buluşup, etkileyici bir meteor yağmurunu zirveden izledi. Etkinlik, ekip üyelerine moral kaynağı olurken dayanışma ruhunu da güçlendirdi.

Dorlion Arama Kurtarma Ekibi, Eskişehir Kent Ormanı'nda düzenlediği gece yürüyüşüyle doğayla buluştu, meteor yağmurunu zirveden izledi.

Dorlion Arama Kurtarma Ekibi, doğa sevgisi ile gökyüzü tutkusunu bir araya getiren özel bir etkinlik gerçekleştirdi. Ekip, Eskişehir Kent Ormanı'nda düzenlenen gece doğa yürüyüşünde buluşarak zirve noktasına ulaştı.

Yürüyüşün ardından katılımcılar, yılın en etkileyici gökyüzü olaylarından biri olan meteor yağmurunu zirveden izleme fırsatı buldu. Doğayla iç içe geçen etkinlik, ekip üyelerine moral kaynağı olurken aynı zamanda dayanışma ruhunu da güçlendirdi.

Dorlion Arama Kurtarma Ekibi yetkilileri, benzer doğa ve farkındalık etkinliklerinin yıl boyunca devam edeceğini belirtti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
