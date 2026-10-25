Doğubayazıt'ta çiftçilere 20 ton buğday tohumu yüzde 70 hibeyle verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, yüzde 70 hibeli 20 ton buğday tohumu çiftçilere dağıtıldı.

Doğubayazıt Kaymakamı Mustafa Ayvat, Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi iş birliğinde gerçekleştirilen tohum dağıtım programına katıldı. Program kapsamında ilçedeki çiftçilere yüzde 70 hibe desteğiyle buğday tohumu verildi.

Dağıtım programında üreticilerle bir araya gelen Kaymakam Ayvat, çiftçilerle sohbet ederek talep ve görüşlerini dinledi. Üreticilerin tarımsal faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerini paylaşma fırsatı bulduğu programda, ilçedeki tarımsal üretime yönelik destek kapsamında 20 ton buğday tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı