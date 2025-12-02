Haberler

Çarşamba Ticaret Borsası'ndan Sahte Hesap Uyarısı

Çarşamba Ticaret Borsası, sosyal medyada kurumun adını taklit eden sahte hesaplara karşı mücadele başlattı. Başkan Kazım Yılmaz, resmi hesaplar dışında yapılan duyurulara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB), son günlerde sosyal medya platformlarında kurumun adını, logosunu ve kurumsal kimliğini taklit ederek açılan sahte hesaplara karşı harekete geçti. Kurumdan yapılan açıklamada, bu hesapların hiçbir resmi bağ taşımadığı ve yanıltıcı içeriklerle kamuoyunu yanıltmaya çalıştığı vurgulandı.

ÇTB Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, bu tür girişimlere müsaade edilmeyeceğini belirterek, "Kurumsal kimliğimizi ve güvenilirliğimizi zedelemeye yönelik bu tür girişimlere kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Borsamızın adı kullanılarak yapılan her türlü yanıltıcı faaliyete karşı hem dijital platformlarda hem de yasal zeminde gerekli adımları atıyoruz. İlgili sahte hesaplar tespit edilir edilmez, şikayet sürecini başlattık ve durumu adli makamlara bildirdik" ifadelerine yer verdi.

Başkan Yılmaz, Çarşamba Ticaret Borsası'nın resmi dijital mecralarının borsanın sosyal medya hesaplarında her zaman açıkça belirtildiğini hatırlatarak, üyeleri ve kamuoyunu dikkatli olmaya çağırdı:

"Vatandaşlarımızdan ve üyelerimizden ricamız, yalnızca resmi hesaplarımızdan yapılan duyurulara itibar etmeleri ve şüpheli hesaplarla karşılaştıklarında, şüpheli hesaplarla iletişime geçmek yerine bizlerle iletişime geçmeleridir." - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
