Büyükşehir'den tarıma tam destek - Haberler

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Büyükşehir'den tarıma tam destek

İhlas Haber Ajansı - Ahmet Burak Öztürk - Yerel
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- Büyükşehir'den tarıma tam destek Bursa Büyükşehir Belediyesi, Hayvancılığı Geliştirme Birliği ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü işbirliğinde Karacabeyli 74 çiftçiye danelik mısır tohumu dağıtıldı.

- Büyükşehir'den tarıma tam destek

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Hayvancılığı Geliştirme Birliği ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü işbirliğinde Karacabeyli 74 çiftçiye danelik mısır tohumu dağıtıldı.

Bursa'nın 17 ilçesinde nitelikli tarımın yaygınlaştırılması için çiftçiye her alanda destek olmaya çalışan Büyükşehir Belediyesi, üreticilere verdiği desteği devam ettiriyor. Bu destekler çerçevesinde Karacabey'in Tophisar, Dağkadı, Fevzipaşa ve Yeşildere mahallelerinde yaşanan selden dolayı zarar gören çiftçilere bu yıl da 2 bin 798 kilo danelik mısır tohumu dağıtım yapıldı.

Törende konuşan Bursa Büyükşehir Başkanvekili Süleyman Çelik, "Biz istiyoruz ki bir karış boş toprak kalmasın, bereketli topraklarımız, ürünle dolsun. Çok şükür, Bursa'nın verimli arazilerinde, ne eksek yetişiyor. Sizlerin sayesinde, sadece Türkiye'ye değil, dünyaya ürün sunuyoruz" dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül ise, "Geçtiğimiz yıl 21 Mayıs'ta Yeşildere, Dağkadı, Tophisar, Fevzipaşa mahallelerinde sel afeti oluşmuştu ve 141 üreticimiz zarar görmüştü. Yaptığımız çalışmalar neticesinde 550 milyon destek sağlayarak çiftçilerimize yardımda bulunmuştuk. Büyükşehir Belediyemiz de çiftçilerimizin yaralarını sarmaya devam ediyor. Şimdi gene katkılarıyla yaklaşık 1000 dekar alanda üretim yapacak 78 çiftçimize mısır tohumu dağıtıldı" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Burak Öztürk - Yerel

Yerel, Ekonomi, Haberler

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