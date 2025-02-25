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Bolu'da Vücut Geliştirme Antrenörü Donmuş Göle Girdi

Bolu'da Vücut Geliştirme Antrenörü Donmuş Göle Girdi
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Batuhan Güler, Bolu'da eksi 16 derece hava sıcaklığında donmuş göle girerek sosyal medyada viral oldu. Kendisi bu deneyimi eğlence amaçlı yaptığını belirtti, ancak hipotermi riski konusunda uyardı.

Bolu'da soğuk havaya aldırış etmeden donmuş göle giren vücut geliştirme antrenörü Batuhan Güler'in görüntüleri sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Batuhan Güler, "Keyif amaçlı yaptık bayağı viral oldu" dedi.

Bolu'nun Sarıalan Yaylası'nda hava sıcakları düşmesiyle Sarıalan mevkiinde bulunan göl buz tuttu. Sarıalan Yaylası'nda arkadaşlarıyla birlikte gezmeye giden vücut geliştirme antrenörü Batuhan Güler, buz tutan göle girmek istedi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 16 derece olarak ölçüldüğü bölgede Batuhan Güler, elindeki balta yardımıyla gölün kıyısındaki buzları kırdı. Buzları kıran Güler, donmuş göle girdi. Güler'in sosyal medyada paylaşılan o anları yoğun ilgi gördü.

"'Eğlencesine göle girsek mi dedik"

Eğlence amaçlı donmuş göle girdiğini söyleyen Batuhan Güler, "Hava sıcaklığı eksi 16 derece civarındaydı sanırım. 'Eğlencesine göle girsek mi?' dedik. Girdikten sonra anladık durumun ciddiyetini. 2-3 dakika kadar buzun içindeydim zaten. Uzun süre kalmak sıkıntı ve zararlı. Hipotermi geçirme riski var. Ayaklarım suyun içinde olduğu için o anın hareketliliğiyle anlamadık. Sonradan soğuk biraz işledi" dedi.

"Bu sporla uğraşıyorsan, şoklama yapılması gerekir"

Videonun sosyal medyada yoğun ilgi gördüğünü dile getiren Batuhan Güler, vücut geliştirme sporuyla uğraşanların vücudunun şoklamaya ihtiyacı olduğunu ifade ederek, "Bu sporla uğraşıyorsan, şoklama yapılması gerekir. Kasları daha diri tutabilmek için gerekir. Herkes, 'Bende girerim ne var?' diyor, girmesine girilir ama sonrası sıkıntı. İyi kurulanmak gerekiyor. Suda kalma işini uzatırsanız hipotermi geçirilebilir" şeklinde konuştu. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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