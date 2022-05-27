Antalya Büyükşehir'den Seracılara Destek - Haberler

Antalya Büyükşehir Belediyesi, örtü altı üretimde bitki zararlılarıyla mücadele için Manavgatlı üreticilere 5 bin yapışkan tuzak dağıttı.

Seralarda üretimde bitki zararlılarıyla mücadelede için bioteknik mücadeleyi destekleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü, sarı yapışkan tuzak desteği sağlıyor.

Manavgat ilçesinde Çardak, Yavrudoğan, Denizyayaka ve Parakende mahallelerinde Büyükşehir'in Ziraat Mühendisleri, üreticilere hastalık ve zararlılarla mücadele eğitimi verdikten sonra seralarda inceleme yapıp nasıl bir mücadele yapılacağını anlattı. Çalışma kapsamında Manavgat ilçesinde seraların yoğun olduğu 4 mahallede 103 çiftçiye ulaşan ekipler, beyaz sinek zararlısıyla mücadelede kullanılan sarı tuzaklardan dağıttı.

SERACILAR MEMNUN

Domates, biber, kabak, salatalık ve patlıcan üretiminin yoğun olarak yapıldığı Çardak, Yavrudoğan, Denizyaka ve Parekende mahallerindeki seracılar yapılan çalışmalardan memnun olduklarını belirtti. Çardak mahallesinde domates yetiştiriciliği yapan Abdullah Birer, "Büyükşehir çalışanları seralarımıza kadar gelip bitkilerimizi inceledi. Ziraat Mühendisi arkadaşlar bitkilerimizi yerinde inceleyerek bizleri bilgilendirdi. Dağıtılan sarı tuzak sayesinde ürünlerimizi ilaç atmadan yetiştirmeye çalışıyoruz. Bizlere maddi anlamda avantaj sağlıyor. Bizlerin yanında olan Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz" dedi.