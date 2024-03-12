Afyonkarahisar'da çiftçilere devlet destekli korunga tohumu dağıtıldı

Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde 20 çiftçiye devlet destekli 2 ton korunga tohumu dağıtıldı.

Mera Islahı ve Amenajman Projesi çerçevesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından temin edilen devlet destekli 2 ton korunga tohumu dağıtımı gerçekleştirildi. 20 çiftçiye Kaymakam Hakan Kara ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ersin Keser'in katıldığı törenle teslim edilen tohumların önümüzdeki günlerde ekiminin gerçekleştirileceği kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR