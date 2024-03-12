Afyonkarahisar'da çiftçilere devlet destekli korunga tohumu dağıtıldı
Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde 20 çiftçiye devlet destekli 2 ton korunga tohumu dağıtıldı. Mera Islahı ve Amenajman Projesi kapsamında gerçekleştirilen dağıtım törenine Kaymakam Hakan Kara ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ersin Keser de katıldı.
Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde 20 çiftçiye devlet destekli 2 ton korunga tohumu dağıtıldı.
Mera Islahı ve Amenajman Projesi çerçevesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından temin edilen devlet destekli 2 ton korunga tohumu dağıtımı gerçekleştirildi. 20 çiftçiye Kaymakam Hakan Kara ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ersin Keser'in katıldığı törenle teslim edilen tohumların önümüzdeki günlerde ekiminin gerçekleştirileceği kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR