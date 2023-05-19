Afyonkarahisar'da 19 Mayıs coşkusu yaşandı

AFYONKARAHİSAR - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Afyonkarahisar genelinde gerçekleştirilen törenlerle coşku içerisinde kutlandı. Gençlerin ve çocukların kutlamalarda gerçekleştirdiği gösteriler ise büyük ilgi gördü.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programı Kocatepe Parkı'nda Saygı Duruş'unda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlarken Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu'nun Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla devam etti. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda gerçekleşen kutlama programına Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp ve gençler ve vatandaşlar katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından konuşan ve genç neslin önemine dikkat çeken Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu; "Bakanlığımızın bu yılki mottosu 'Mesele memleketse hep yaşımız on dokuz.' İnşallah salonun tamamının yaşı hep on dokuz. 19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlatılan kurtuluş yolu Afyonkarahisar'da muhteşem bir zaferle ete kemiğe bürünmüştür. Bu kutlu zaferin 104. yılında da aynı heyecanla o ruhu anmak istiyoruz. Bu gün o milli mücadelenin heyecanını içlerinde diri tutan gençlerimize Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından armağan edilmiş çok önemli bir tarihtir. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" dedi.

Kutlamalarda gençlerin sergiledikleri spor ve dans gösterileri ise büyük beğeni topladı.

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