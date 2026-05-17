Haberler

Adıyamanlı sporcu Mehmet Ali Kaya Türkiye üçüncüsü oldu

Adıyamanlı sporcu Mehmet Ali Kaya Türkiye üçüncüsü oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Atıcılık Federasyonu'nun 2026 faaliyet programı kapsamında Mersin Erdemli'de düzenlenen Havalı Silahlar Bülent Kupası ve Milli Takım Seçmeleri'nde Adıyamanlı sporcu Mehmet Ali Kaya, 10 metre Havalı Tabanca U15 Erkekler kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu.

Türkiye Atıcılık Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan Havalı Silahlar Bülent Kupası ve Milli Takım Seçmeleri Yarışması, Mersin'in Erdemli ilçesinde gerçekleştirildi.

Türkiye'nin farklı illerinden sporcuların katıldığı organizasyonda Adıyaman'ı 5 sporcu temsil etti. Yarışmalar sonucunda Adıyamanlı sporcu Mehmet Ali Kaya, 10 metre Havalı Tabanca U15 Erkekler kategorisinde Türkiye üçüncüsü olarak önemli bir başarıya imza attı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Elüstü, elde edilen dereceyle ilgili yaptığı açıklamada, genç sporcuların ulusal organizasyonlarda gösterdiği başarılardan büyük gurur duyduklarını belirtti.

Elüstü, "Genç sporcularımızın ulusal düzeyde elde ettiği bu tür dereceler bizleri son derece gururlandırmaktadır. Emeği geçen antrenörlerimizi ve sporcumuzu tebrik ediyorum. Başarılarının artarak devam etmesini diliyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Telefonlara gelen mesaj endişe yarattı: Savaşa mı giriyoruz?

Binlerce telefona gelen mesaj tedirgin etti: Savaşa mı giriyoruz?
Bilirkişi incelemesi tamamlandı! CHP'li Ağbaba ile Cumalı arasında kayıt dışı para hareketleri

Özel'in şoförünün telefonundan çıkan yazışmalar skandalı ortaya koydu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dedesinin tabutunun başında video çeken TikToker tanıdık çıktı

Dedesinin tabutunun başında video çeken TikToker tanıdık çıktı
Şişli'de kontrolden çıkan lüks otomobil dükkana daldı: O anların görüntüsü ortaya çıktı

Şişli'de kontrolden çıkan lüks otomobil dükkana daldı: 2 yaralı
TMSF, dev mobilya şirketini 16,5 milyar TL'ye sattı

Türkiye'nin dev markası satıldı
Antalya'da silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti

Gece yarısı kanlı hesaplaşma! 3 kişiyi silahla vurarak öldürdü
AK Parti ve CHP anlaştı! Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçildi

AK Parti ve CHP anlaştı! Mansur Yavaş başkan seçildi
İsrail protestolarının damga vurduğu Eurovision'u Bulgaristan kazandı

İsrail protestolarının damga vurduğu Eurovısıon'u komşumuz kazandı
Duş almak için piknik tüpüyle su ısıttı; gaz sızıntısından zehirlenerek hayatını kaybetti

Yaşlı kadın banyoda ölü bulundu! Acı gerçek sonradan ortaya çıktı