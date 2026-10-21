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Adıyaman Tut'ta ilk kez wingsuit uçuşu yapan İrlandalı Moran 800 metreden atladı

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Adıyaman Tut'ta ilk kez wingsuit uçuşu yapan İrlandalı Moran 800 metreden atladı
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İrlandalı Michel Moran, Adıyaman'ın Tut ilçesinde 800 metre yükseklikte yamaç paraşütünden ayrılarak wingsuit uçuşu gerçekleştirdi. Tut'ta ilk kez yapılan bu serbest atlayışta Moran, özel kıyafetiyle ilçe merkezindeki bir tarlaya indi.

İrlandalı Michel Moran, Adıyaman'ın Tut ilçesinde 800 metre yükseklikte yamaç paraşütünden wingsuit uçuşu (serbest atlayış) gerçekleştirdi.

Bugüne kadar çok sayıda yamaç paraşütü uçuşuna ev sahipliği yapan Tut ilçesinde ilk kez wingsuit uçuşu yapıldı. Ölüdeniz pilotlarından Ayşenur Katırcı ve İrlandalı Michael Moran, Tut ilçesinin bin 850 rakımlı Hacımammet Dağı'ndan yamaç paraşütü ile tandem uçuşu gerçekleştirdi. Gökyüzünde süzülürken yamaç paraşütünden ayrılan İrlandalı Michael Moran, yerden 800 metre yükseklikte kendisini yere bıraktı. Özel wingsuit kıyafetiyle serbest atlayış yapan İrlandalı Michael Moran ilçe merkezinde bir tarlaya indi.

Michael Moran, yaptığı açıklamada, "Burası, uçuşa başlamak için mükemmel bir yerdi. İniş alanı da oldukça güzel. Herkes çok yardımcı oldu. Kalkış yapmak çok güzel. Özellikle orta seviyedeki pilotlar için her rüzgar yönüne uygun geniş bir alan bulunuyor. Yukarıya araçla çıkmak da kolay. Bu sayede, termik hava akımlarının uygun olmasını beklemek zorunda kalmadan kısa sürede birçok uçuş yapabiliyorsunuz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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