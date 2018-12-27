Yerel Seçime Doğru

İYİ Parti Uşak Belediye Başkan adayı Muhammet Gür, düzenlediği basın toplantısında projelerini anlattı.

Kentteki bir otelde düzenlenen basın toplantısında basın mensupları ile bir araya gelen Gür, seçim çalışmaları ve projeleri ile ilgili bilgi verdi. Uşak'ın çözüm bekleyen önemli sorunları olduğunu bu sorunları çözmeye talip olduğunu belirten Gür, şeffaf ve hesap verebilen bir yönetim anlayışıyla çalışacağını söyledi.

Seçilmesi halinde kamu denetçilerini Uşak'a davet edeceğini ve Uşak Belediyesi ile ilgili ortaya atılan tüm yolsuzluk iddialarını araştırılmasını sağlayacağını belirten Gür, "Benim işim hizmet etmek. Kentin kuzeyi ile güneyi arasında ciddi bir ekonomik farklılık var. Bunun gidermek için yeni yapılacak kamu kurumlarını kentin kuzeyine yapılmasını sağlayacağım. Her üç ayda bir bilanço açıklayıp belediyenin yaptıklarını alacaklarını borçlarını ilan edeceğim." dedi.

Kentin marka şehir olması için çalışacağını ifade eden Gür, tüm Uşaklıların desteğini istedi.

Kaynak: AA