Yenilenebilirde en büyük satışa Garanti BBVA Yatırım’dan destek
Akfen Yenilenebilir Enerji'nin, Zorlu Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim AŞ'ye ait Sarıtepe ve Demirciler Rüzgar Enerjisi Santrallerini satın aldığı sürece Garanti BBVA Yatırım aracılık etti.
26.12.2019 16:49 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:49
Akfen Yenilenebilir Enerji'nin, Zorlu Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim AŞ'ye ait Sarıtepe ve Demirciler Rüzgar Enerjisi Santrallerini satın aldığı sürece Garanti BBVA Yatırım aracılık etti.
Kaynak: Dunya.com