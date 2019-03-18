Yeni Zelanda Saldırısında Öldürülenler Arasında Milli Kaleci de Varmış

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında yapılan terör saldırısında şehit edilenler arasında milli kaleci Atta Elayyan'ın da bulunduğu öğrenildi.

Filistin asıllı olan Atta Elayyan'ın Yeni Zelanda futsal milli takımının kaleciliğini yaptığı ifade edildi. Takım arkadaşları Atta'nın mezarı başında gözyaşı döktü.

Şehit edilen Atta Elayyan'ın aynı zamanda ülkenin en başarılı mobil yazılım firmasının da CEO'luğunu yaptığı belirtildi.