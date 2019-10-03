Çikolatalı lokmayı ve halka tatlıyı birleştirip yepyeni bir tatlı yaptı

03.10.2019 12:33

Gastronomi kenti Gaziantep'te tatlı ustası Kenan Süzerer, son günlerde ilgi çeken çikolatalı lokma tatlısı ve yöreye özgü halka tatlıyı birleştirerek 'minder tatlısı' adını verdiği yeni bir tatlı yaptı. Süzerer söz konusu tatlı için patent başvurusu da yaptı.

Yöresel adıyla da dikkat çeken tatlının yapımında önce hamur yoğuruluyor daha sonra yağda kızartılan hamurun kesme işlemleri yapılıyor. Son olarak ise müşterilerin isteğine göre dondurmalı, kaymaklı, muzlu yaparak, bol fıstıkla servis ediliyor.

"10-15 DAKİKA İÇERİSİNDE HAZIRLANIP SERVİS EDİLİYOR"

Tatlının beğenildiğini söyleyen Süzerer, "Tatlının ismi eskiden üzerinde oturup dinlendiğimiz minderden geliyor. Dondurmalısı, kaymaklısı, muzlusu var. İleride peynirli ve farklı çeşitlerini yapmayı düşünüyoruz. Müşterilerimiz oldukça beğeniyor. Tatlımız 10-15 dakika içerisinde hazırlanıp servis ediliyor. Minder tatlımızı yaparken öncelikle hamurumuzu yoğuruyoruz. Sonra yağda kızartarak şerbetini döküyoruz. Kesme işlemlerini yaptıktan sonra müşterinin talebine göre üzerine bol fıstık ekleyerek lezzetli bir tat çıkarıyoruz" dedi.

"FİYAT 20 LİRADAN BAŞLAYARAK İSTEĞE GÖRE DEĞİŞİYOR"

Tatlının patent başvurusunu da yaptığını anlatan Kenan Süzerer, yurt içinden ve yurt dışından tatlıyı yemek için müşterilerin geldiğini söyledi. Süzerer, "Müşteri potansiyelimiz çok iyi. Yurt içi ve yurt dışından birçok müşterimiz 'Tatlıcı Keno'ya gidelim' diyerek gelip minder yiyorlar. Fiyat ise 20 liradan başlayarak isteğe göre değişiyor. Tatlımızı müşterimizin taleplerine göre dondurmalı, çikolatalı olarak yapabiliyoruz. Patent başvurusunu yaptık. Şu anda minder tatlımızın patenti bizde" diye konuştu.

Kaynak: DHA