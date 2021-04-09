Yeni Malatyaspor'un başkan adayı Şevket Salik koronavirüse yenik düştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yeni Malatyaspor'un başkan adayı Şevket Salik koronavirüse yenik düştü

Haberler.com - Haberler | Spor
Yeni Malatyaspor'un başkan adayı Şevket Salik koronavirüse yenik düştü

Yeni Malatyaspor'da başkan adaylığını açıklayan şehrin tanınan iş insanlarından Şevket Salik, koronavirüse yeni düşerek hayatını kaybetti. Yaklaşık 1 haftadır yoğun bakımda tedavisi devam eden Salik'in yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Fener taraftarını kahreden pozisyonla ilgili bomba yorum: Pelkas'ın banka hesapları incelensin
Fener taraftarını kahreden pozisyonla ilgili bomba yorum: Pelkas'ın banka hesapları incelensin
Fenerbahçe, Malatya deplasmanında ilkleri yaşadı
Fenerbahçe, Malatya deplasmanında ilkleri yaşadı

Yeni Malatyaspor'da kulüp başkanlığına adaylığını açıklayan 52 yaşındaki iş insanı Şevket Salik, bir süre önce koronavirüse yakalanmıştı.

1 HAFTADIR YOĞUN BAKIMDAYDI

Durumu ağırlaşınca Malatya Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılan Salik, burada yoğun bakıma alınarak entübe edildi. Yaklaşık 1 haftadır yoğun bakımda tedavisi devam eden Salik'in yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. 3 çocuk babası Salik'in cenazesi ise Malatya Şehir Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazın ardından gözyaşları arasında defnedildi.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özgür Özel Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Bahar Candan Acun Ilıcalı Demet Özdemir
Spor Ali Koç Ümit Öztürk Burak Yılmaz Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Futbol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yeni Malatyaspor'un başkan adayı Şevket Salik koronavirüse yenik düştü - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 14:13:18. #1.14#
title