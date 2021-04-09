Yeni Malatyaspor'un başkan adayı Şevket Salik koronavirüse yenik düştü

Yeni Malatyaspor'da başkan adaylığını açıklayan şehrin tanınan iş insanlarından Şevket Salik, koronavirüse yeni düşerek hayatını kaybetti. Yaklaşık 1 haftadır yoğun bakımda tedavisi devam eden Salik'in yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.