Yeni Malatyaspor'un başkan adayı Şevket Salik koronavirüse yenik düştü
Yeni Malatyaspor'da başkan adaylığını açıklayan şehrin tanınan iş insanlarından Şevket Salik, koronavirüse yeni düşerek hayatını kaybetti. Yaklaşık 1 haftadır yoğun bakımda tedavisi devam eden Salik'in yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.
Yeni Malatyaspor'da kulüp başkanlığına adaylığını açıklayan 52 yaşındaki iş insanı Şevket Salik, bir süre önce koronavirüse yakalanmıştı.
1 HAFTADIR YOĞUN BAKIMDAYDI
Durumu ağırlaşınca Malatya Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılan Salik, burada yoğun bakıma alınarak entübe edildi. Yaklaşık 1 haftadır yoğun bakımda tedavisi devam eden Salik'in yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. 3 çocuk babası Salik'in cenazesi ise Malatya Şehir Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazın ardından gözyaşları arasında defnedildi.