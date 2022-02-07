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Yeni Malatyaspor, kigde kalma umutlarını tüketiyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Yeni Malatyaspor, kigde kalma umutlarını tüketiyor

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'e 1-0 mağlup oldu.

MALATYA (İHA) - Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'e 1-0 mağlup oldu. Ligin sonuna demirleyen Malatya temsilcisi, her puan kaybında ligde kalma umutlarını da tüketiyor.

Karagümrük deplasmanından da puanla dönemeyen Yeni Malatyaspor, bu sonucun ardından ligde kalma umutlarını tüketmeye başladı. Topladığı 16 puanla ligin dibine demir atan Doğu Anadolu ekibi, 13 maçtır galibiyet yüzü göremiyor.

Kalan karşılaşmaları kazanarak ligde kalma umutlarını devam ettirmek isteyen Kaplanlar, gelecek hafta deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. - MALATYA

Yeni Malatyaspor, kigde kalma umutlarını tüketiyor

Yeni Malatyaspor, kigde kalma umutlarını tüketiyor

Yeni Malatyaspor, kigde kalma umutlarını tüketiyor

İhlas Haber Ajansı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Yeni Malatyaspor, Malatya, Spor, Haber

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