Yeni Malatyaspor ile Göztepe 9. randevuda

Süper Lig'in 2. haftasında karşı karşıya gelecek Yeni Malatyaspor ile Göztepe birbirlerine 9. kez rakip olacak.

Süper Lig'in 2. haftasında karşı karşıya gelecek Yeni Malatyaspor ile Göztepe birbirlerine 9. kez rakip olacak.

Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor'a 5-1 kaybeden Yeni Malatyaspor, ikinci haftada Göztepe'nin rakibi olacak. Pazar günü saat 21.45'te Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı Bahattin Şimşek yönetecek. İki takım arasında oynanan 8 karşılaşmanın 4'ü beraberlikle, 3'ü Yeni Malatyaspor'un ve 1'i de Göztepe'nin üstünlüğüyle sona erdi. Ligdeki ilk maçında farklı mağlup olan Doğu Anadolu ekibinde tek hedef 3 puan. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı