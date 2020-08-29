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Yeni Malatyaspor, Gökhan Töre için Beşiktaş'tan 1 milyon euro istedi

Beşiktaş, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürürken siyah beyazlı ekibin istediği eski oyuncusu Gökhan Töre için sıcak bir gelişme yaşandı. Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, bedelsiz şekilde elinden bırakmak istemedikleri futbolcu için 1 milyon euro istedi.

29.08.2020 17:27 | Son Güncelleme: 29.08.2020 17:42

Beşiktaş'ın bir süredir görüştüğü eski oyuncusu Gökhan Töre ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yeni Malatyaspor'un siyah beyazlı ekipten istediği bonservis bedeli ortaya çıktı.

Malatya temsilcisinin başkanı Adil Gevrek, yaptığı açıklamada "Beşiktaş'tan Gökhan Töre için 1 milyon Euro bonservis bedeli istedik. Beşiktaş yönetimi bonservis bedeli ödemek istemiyor. Gökhan'ın takımda ayrılma talebini bize iletince Beşiktaş ile görüşmesine izin verdik. Artık gelecek haberi, bize sunacakları teklifi bekliyoruz. Gökhan'ın bizden alacağı var ama istediğimiz bonservis bedelini karşılayacak bir miktar değil. Alacaklarını bırakarak gitmesi mümkün gözükmüyor" ifadelerini kullandı.

"GÖKHAN'IN BEDELSİZ GİTMESİNE İZİN VEREMEYİZ"

Oyuncuyu bonservissiz göndermeyeceklerini vurgulayan Gevrek, "Biz Gökhan'ın takımda kalmasını isteriz. Fakat antrenmanlara çıkmadı. Gitme isteğini ortaya koydu. Eğer Gökhan'a bedelsiz gidişine izin verirsek takım için iyi bir örnek olmaz" dedi.

TAKAS GÜNDEME GELMİŞTİ

Beşiktaş'ın Gökhan Töre için takas yöntemine gidip deneyimli futbolcu karşılığında Umut Nayir'i gözden çıkaracağı iddia edilmişti.

2 GOL VE 5 ASİST YAPTI

Geçen sezon Yeni Malatyaspor ile 28 maça çıkan Gökhan, 2 gol atarken, 5 de asist yaptı.

(NTV)

Yeni Malatyaspor, Gökhan Töre için Beşiktaş'tan 1 milyon euro istedi
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