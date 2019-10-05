Yeni Malatyaspor, Denizlispor'u 5-1 mağlup etti!

05.10.2019 00:33

Süper Lig'in 7. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor, evinde ağırladığı Yukatel Denizlispor'u 5-1 yendi. Sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri Adis Jahovic (4) ve Donald kaydetti. Denizlispor'un tek golü Hugo Rodallega'dan geldi.

HAFTAYA DENİZLİSPOR, FENERBAHÇE İLE KARŞILAŞACAK

Malatyaspor bu galibiyetle puanını 10'a yükseltti. Son 4 maçından galibiyet alamayan Yukatel Denizlispor ise 8 puanda kaldı. BtcTurk Yeni Malatyaspor, gelecek hafta Konyasporile karşılaşacak. Yukatel Denizlispor ise Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

"2-3 PUAN GERİDEYİZ"

Maç sonunda konuşan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Gidişatımız 7 hafta itibariye çok kötü değildi ama baktığımız zaman çok iyi de değil. Normal planlamamızın 2-3 puan gerisinde gidiyoruz. İstediğimiz durumda değiliz ama bu akşam iyi oynayarak rahat bir galibiyet almak en azından bizim oyuncularımızın hem güvenini geri getirdi hem de moralimizi düzeltti" dedi.