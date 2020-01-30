Yeni Malatyaspor'dan Trabzonspor'a Guilherme tepkisi: İznimiz olmadan görüştü
Yeni Malatyaspor, Brezilyalı futbolcusu Guilherme Marquez ile izni olmadan transfer görüşmesi yapan Trabzonspor Kulübü'nü, futbolcusunu hukuksuz yollardan ayartmakla suçladı ve konunun FIFA nezdinde takipçisi olunacağını paylaştı.
Yeni Malatyaspor Kulübü, futbolcuları Guilherme Costa Marques'in Trabzonspor ile görüştüğü iddialarına ilişkin açıklama yaptı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada Trabzonspor Kulübünün sözleşmeli futbolcuları Guilherme ile kulübün yazılı izni olmadan görüşmeler yaptığı ve futbolcuyu bu sabah itibarıyla takımın kamp yaptığı otelden izinleri dışında Trabzon'a çağırdığı belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Kamuoyunun malumu üzere futbolcumuzun asıl sahibi olan Alvarenga Kulübü ile yapmış olduğumuz sözleşmenin çıkış maddesini kullandıklarını düşündüğümüz Trabzonspor Kulübüne ve değerli camiasına bir bilgilendirme yapma zarureti doğmuştur. Şöyle ki yıllara mal olmuş Trabzonspor - Malatyaspor dostluğunu, kardeşliğini zedelemeye çalışan şahıslara çağrımızdır.
"FUTBOL AHLAKINDAN BAHSEDENLERİN YAPTIĞI UNUTULMAYACAK"
Her ne şartta olursa olsun futbolcumuz ile bizim iznimiz olmadan görüşülmesi (ayartılması) futbolun yazılı çizili kuralları dışında, ahlakına uymamış ve Trabzonspor gibi büyük bir camiayı yönetenlere yakışmamıştır. Her bulduğu fırsatta dürüstlükten, futbol ahlakından bahsedenlerin bugün günü kurtarmak adına yaptıkları büyük camiamız tarafından hiçbir zaman unutulmayacak, FIFA kurulları önünde Malatyaspor camiasının hakkı korunacaktır. Transferin bitimine saatler kala kulübümüzü mağdur etmek adına bu işe soyunanları değerli Trabzonspor camiasının da kabullenmeyeceğine inanıyor, kamuoyuna saygılar sunuyoruz."
Haber Videosu: Yeni Malatyaspor'dan Trabzonspor'a Guilherme tepkisi: İznimiz olmadan görüştü
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Karakterli biri olarak bilirdik fakat değilmişsin bjk istedi olmadı hamsi spora gittin kurtuldukCevap Yaz Yayından Kaldır
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Ezik Malatya fenevin çocuğu MalatyaCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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ahlak yoksunu trabzonporCevap Yaz 6 5 Yayından Kaldır
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AEÇ ( AHLAK ELÇİ ÇOCUĞU)SUN HERHALDE HOCANDA ALİ KOÇ VE GEVREK GEVREK OLSA GEREK1 1 Yayından Kaldır
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Y. Malatyaspor un başkanın başka bir kuyruk acısı vardırCevap Yaz 6 5 Yayından Kaldır
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rezilsin trabzonsporCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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HADİİİİİİİİİİİ GEVREK GEÇTİ BOLUN PAZARI SÜR EŞEĞİNİ NİĞDEYE ONU FENERBAHÇE BAŞKANININ KUCAĞINA OTURMADAN ÖNCE DÜŞÜNECEKTİNCevap Yaz 20 7 Yayından Kaldır
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Kes lan sesini gevrek gevrek konuşmaCevap Yaz 11 10 Yayından Kaldır
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TEBRİKLER TRABZONSPOR. ONU 3 GÜN ÖNCE TRABZONU MEDYANIN ÖNÜNE ATMADAN DÜŞÜNECEKTİN. SU İÇ GEÇERCevap Yaz 13 5 Yayından Kaldır
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Ali koçun koclugunu yaparsan böyle çalım atarlar kendin ettin kendin buldun gevrek malatyalilara yakismiyorsunCevap Yaz 1 Yayından Kaldır