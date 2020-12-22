Yeni Malatyaspor'dan Özkan Sümer için başsağlığı mesajı
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Yeni Malatyaspor'dan Özkan Sümer için başsağlığı mesajı

22.12.2020 15:09 | Son Güncelleme: 22.12.2020 15:13
Yeni Malatyaspor'dan Özkan Sümer için başsağlığı mesajı

Türk futbolu ve Trabzonspor'un efsane isimlerinden Özkan Sümer'in vefatı dolayısıyla Yeni Malatyaspor Kulübü taziye mesajı yayımladı.

Türk futbolu ve Trabzonspor'un efsane isimlerinden Özkan Sümer'in vefatı dolayısıyla Yeni Malatyaspor Kulübü taziye mesajı yayımladı.

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında hayatını kaybeden Özkan Sümer için Yeni Malatyaspor'dan paylaşılan taziye mesajında, "Bir dönem Malatyaspor'da da görev yapmış Teknik Direktör Özkan Sümer'in vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

1986 -1987 sezonunda o dönemki adıyla 1. Lig olan Süper Lig'de yer alan Turan Çevik başkanlığındaki Malatyaspor'da teknik direktör olarak göreve getirilen Sümer, sezonu tamamlayamadan bir deplasman yenilgisi sonrası istifa etmiş ve yerine Yılmaz Vural getirilmişti. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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