Yeni Malatyaspor'dan milli takıma Adem Büyük göndermesi!
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Yeni Malatyaspor'dan milli takıma Adem Büyük göndermesi!

Yeni Malatyaspor'dan milli takıma Adem Büyük göndermesi!
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yeni Malayaspor, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla Adem Büyük'ün milli takıma alınmamasına göndermede bulundu.

Yeni Malayaspor, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla Adem Büyük'ün milli takıma alınmamasına göndermede bulundu. Söz konusu paylaşımda, "Her maç üstün performansla gol atıp milli takıma çağırılmayan erkek kombini" ifadelerine yer verildi.

Yeni Malatyaspor'un 33 yaşındaki futbolcusu geçtiğimiz sezon attığı 17 golle ligde en çok gol atan yerli futbolcu olmuştu. Başarılı futbolcu, bu sezonda geride kalan 2 haftada Trabzonspor ve Gaziantep FK'ya 1'er gol attı. Doğu Anadolu ekibi sosyal medya üzerinden Adem Büyük'ün fotoğrafını paylaşarak milli takıma alınmamasına atıfta bulundu. Sarı-siyahlıların sosyal medya üzerinden yaptığı söz konusu paylaşımda, "Her maç üstün performansla gol atıp milli takıma çağırılmayan erkek kombini" denildi.

(Veysel Korkmaz/İHA)

Yeni Malatyaspor'dan milli takıma Adem Büyük göndermesi!
Yeni Malatyaspor'dan milli takıma Adem Büyük göndermesi!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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