Yeni Malatyaspor'da Karagümrük maçı hazırlıkları sürüyor - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yeni Malatyaspor'da Karagümrük maçı hazırlıkları sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Yeni Malatyaspor'da Karagümrük maçı hazırlıkları sürüyor

Milli Takım arası nedeniyle Antalya Belek'te kampa giren Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Karagümrükspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Milli Takım arası nedeniyle Antalya Belek'te kampa giren Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Karagümrükspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

2 Şubat Cumartesi günü saat 16.00'da deplasmanda Karagümrükspor ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor bu maçın hazırlıklarını Antalya Belek'te bulunan bir otelde antrenmanlarını sürdürüyor.

Teknik Direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından, dayanıklılık koşularıyla devam eden antrenman yarım sahada çift kale maçla sona erdi. - MALATYA

Yeni Malatyaspor'da Karagümrük maçı hazırlıkları sürüyor

Yeni Malatyaspor'da Karagümrük maçı hazırlıkları sürüyor

Yeni Malatyaspor'da Karagümrük maçı hazırlıkları sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Spor

Yeni Malatyaspor, Karagümrükspor, Milli Takım, Antalya, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title