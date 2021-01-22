Yeni Malatyaspor'da futbolcular antrenmana çıkmadı

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da futbolcuların, kulüp tarafından alacakları ödenmediği için bugün planlanan saatte idmana çıkmadığı öğrenildi.

Geçtiğimiz hafta deplasmanda Hatayspor'u 2-1 mağlup eden Yeni Malatyaspor, ligin 21'inci haftasında pazar günü ise Galatasaray'ı konuk edecek.

Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdüren Yeni Malatyaspor'da futbolcuların, kulüpten yapılması gereken ödeme gerçekleşmediği için yönetimi boykot ettikleri ve bugün belirlenen saatte idmana çıkmadıkları öğrenildi.

KARŞILAŞMA SAAT 16.00'DA OYNANACAK

Sarı siyahlıların Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray ile 24 Ocak Pazar günü oynayacakları karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN