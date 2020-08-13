Yeni Malatyaspor'a Kosovalı golcü Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor transferde hareketli saatler yaşıyor.

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor transferde hareketli saatler yaşıyor. Sarı-siyahlı kulüp eski futbolcusu Murat Akça ve Kosova milli takım oyuncusu Jetmir Topalli'yi renklerine bağladı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Kulübümüz Kosova milli takım oyuncusu Jetmir Topalli ve defans oyuncusu Murat Akça ile anlaşmaya varmıştır" ifadelerine yer verildi.

Kosovalı golcü Jetmir son olarak Kosova Süper Lig takımı KF Balkani'de forma giydi.

Murat Akça ise en son Giresunspor'da oynadı. - MALATYA

Kaynak: İHA