Yeni Malatya Stadyumu sezona hazır
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Yeni Malatya Stadyumu sezona hazır

Yeni Malatya Stadyumu sezona hazır
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yeni Malatyspor'un iç saha maçlarını oynadığı 25 bin 745 seyirci kapasiteli Yeni Malatya Stadyumu, bin 250 ton kum serilerek yenilenen zeminiyle sezona hazır duruma geldi.

Yeni Malatyspor'un iç saha maçlarını oynadığı 25 bin 745 seyirci kapasiteli Yeni Malatya Stadyumu, bin 250 ton kum serilerek yenilenen zeminiyle sezona hazır duruma geldi.

Yeni Malatyspor'un iç saha maçlarını oynadığı 25 bin 745 seyirci kapasiteli Yeni Malatya Stadyumu'nda tadilat çalışmaları 2020-2021 sezonunun sona ermesiyle başlamıştı. 2017 yılında kullanılmaya başlanan stadyumun zemini tamamen kazındı ve bin 250 ton kum dökülerek yeniledi. Koltukların, sulama sisteminin, halefliksin ve yedek kulübelerinin yenilendiği stadyum değişiklerle adeta yeni bir görünüm kazandı.

Yenilenen yüzüyle sezona hazır olan Yeni Malatya Stadyumu 16 Ağustos Pazartesi günü Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak müsabaka ile misafirlerini ağırlayacak. - MALATYA

Yeni Malatya Stadyumu sezona hazır
Yeni Malatya Stadyumu sezona hazır
Yeni Malatya Stadyumu sezona hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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