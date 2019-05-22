Yeni Askerlik Sisteminde Bedelli Ücreti Ne Kadar Olacak? İşte Tüm Merak Edilenler

Yeni askerlik sisteminin detaylarını açıklayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni sistemde bedelli ücretinin 30 bin lira olacağını söyledi. Bakan Akar, "Biz '15 bin lira' dersek ne olabilir, '30 bin lira' dersek ne olabilir, '50 bin lira' dersek ne olabilir diye tek tek çalıştık. Hem Silahlı Kuvvetlerin hem gençlerin ihtiyacını karşılamak bakamından en optimal çözümün 30 bin lira civarında olması gerektiği ortaya çıktı" dedi.

ÜCRET SABİT KALMAYACAK

Bedelli askerlik ücretinin 30 bin lira olarak sabit kalıp kalmayacağı sorulan Akar, "Aynı kalmayacak." cevabını verdi. Akar,astsubay maaşlarına zam geldiği oranda bedelli askerlik ücretinin de artacağını açıkladı.

YILLIK 145 BİN KONTENJANLA SINIRLI



Bedelli askerlik için kontenjanın bir yılda 145 bin kişiyle sınırlı olacağını belirten Akar; "Yapılan hesaplamalar sonucu bir yılda 145 bin kişinin bedelli askerlik yapabilmesi mümkün. 145 binden fazla bedelli başvurusu olursa durum ne olacak? Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğünde öğretmenlerimizde, doktorlarımızda olduğu gibi kura olacak. Kuranın şekli yapılan tecrübelerden istifade edilerek belirlenecek." diye konuştu.

1 AY TEMEL ASKERLİK EĞİTİMİ ALACAKLAR

Bedelli olarak askerlik yapacakların da bir ay silah altına alınacağını belirten Milli Savunma Bakanı; "Bu gençlerimiz gelecek, bedelli isteyenler dahil, bir ay temel askerlik eğitimi yapacaklar. Millet olmanın, asker olmanın gereği burada bir aylık eğitimi alacaklar. Bu program üzerinde önemle duruyoruz. Gençlerimizin hem günlük hayatına hem de gelecek hayatlarına etki edecek bilgileri içerecek bir eğitim vermeye çalışacağız. Bu bir aylık eğitim süresince buraya gelen gençlerimiz her zaman olduğu gibi cüzi miktarda harçlık alacaklar. Bir aylık eğitimin ardından bedelli askerlik yapanlar ayrılacak ve faaliyetleri tamamlanacak." ifadelerine yer verdi.

TEK SEFERDE PEŞİN OLARAK VERİLECEK

Yeni sistemin gündeme getirilmesinin ardından tek eleştirinin "30 bin liranın fazla olduğu" yönünde geldiğini aktaran Bakan Akar, "Yaptığımız objektif çalışmalarda, projeksiyonlarda bunun normal olduğunu değerlendiriyoruz. Bu sistemin karşılanması için bizim buna ihtiyacımız var. Diğer türlü sistem kendi kendini karşılayamıyor, desteklemiyor. Ayrıca bu miktar bir seferde, peşin olarak verecekler" dedi.