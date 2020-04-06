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Bekir Pakdemirli, Ekonomi, Güncel

Yazlık ekim yapılabilecek 21 ilde tohumun yüzde 75'i üreticiye hibe olarak verilecek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ekilebilir tüm arazileri üretime kazandırmak için 'Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Programı'nı başlattıklarını belirterek, "Tüm ekilebilir arazilerin üretime katılması için, proje kapsamında belirlenen 21 ilde üreticilerimize tohumların yüzde 75'ini hibe ediyoruz" ifadelerini kullandı.

06.04.2020 10:58 | Son Güncelleme: 06.04.2020 11:08
Yazlık ekim yapılabilecek 21 ilde tohumun yüzde 75'i üreticiye hibe olarak verilecek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla bitkisel üretimin devamlılığı ve gıda arz güvencesini sağlamanın büyük önem taşıdığını belirterek, 'Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Programı'nı başlattıklarını duyurdu. Proje kapsamında 21 ilde üreticilere tohumların yüzde 75'i hibe edilecek.

"YÜZDE 25'İ ÇİFTÇİ KATKISIYLA KARŞILANACAK"

Bu amaçla yürütülen çalışmalara dikkati çeken Pakdemirli, "Yaz dönemi ekilişlerinde kesinti yaşanmaması ve mümkün olan tüm işlenebilir arazilerde ekiliş için 'Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Programı' başlattık. Bu projeyle ülkemiz için, hububat, baklagil ve yağlı tohumlu bitkiler gibi stratejik ürünlerde rekolte artışını sağlamayı, aynı zamanda üreticilerimizi bu dönemde üretime yönlendirmeyi, dolayısıyla da tarım arazilerinin etkin şekilde kullanılmasıyla tarımsal üretimin artırılmasını hedefliyoruz. Program doğrultusunda mevcut üretim alanlarına ilave yazlık ekiliş yapılabilecek alan ve ürün deseni bilgileri toplandı. Yazlık ekim yapılabilecek alanlarda ekilişlerin kesintiye uğramaması ve tüm ekilebilir arazilerin üretime katılması için, bu proje kapsamında belirlenen 21 ilde üreticilerimize tohumların yüzde 75'ini hibe ediyoruz. Yüzde 25'i ise çiftçi katkısıyla karşılanacak" dedi.

TOHUM DAĞITIMINA BAŞLANDI

Pakdemirli, mevsim itibarıyla öncelikli olarak tohumların üreticilere dağıtımına başlandığı bilgisini vererek, ekimi yapılacak ürünlerin buğday, arpa, kuru fasulye, mercimek, mısır, ayçiçeği ve çeltik olarak belirlendiğini aktardı.
Ekimi yapılacak tohumların sertifikalı ve miktarının 6 bin 700 ton olduğunu vurgulayan Pakdemirli, proje kapsamında 364 bin dekar alanda ekiliş yapılacağını ve ilk aşamada ekilişleri yapılan ve hasat edilecek ürünlerin toplam rekoltesinin 80 bin ton olacağını bildirdi.

Bakan Pakdemirli, proje sonucunda elde edilecek bitkisel üretim değerinin 220 milyon lira, proje bütçesinin ise yaklaşık 20 milyon lira olduğunu kaydetti. Proje kapsamında Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Bingöl, Çanakkale, Erzincan, Erzurum, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Muş, Nevşehir, Niğde, Samsun, Sivas, Tokat, Uşak ve Yozgat yer alıyor.

Kaynak: AA

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