Yavuz Barlas kimdir, kaç yaşında? Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Barlas nereli?

Televizyon ekranlarında yer alan isimlerden olan Yavuz Barlas, başarılı kariyeriyle de dikkat topluyor. Habertürk ekranlarında yer alan Yavuz Barlas hakkında Yavuz Barlas kimdir, kaç yaşında? Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Barlas nereli? sorularının yanıtları aranıyor.

YAVUZ BARLAS KİMDİR?

Ciner Medya Grubu bünyesinde yer alan Haberturk'te genel yayın yönetmeni olan Yavuz Barlas, Habertürk Genel Müdürü Veyis Ateş'in ayrılığının ardından geldi.

Meslek hayatı içinde ekonomi muhabirliği, editörlüğü olmak üzere 20 yıla yakın süredir çeşitli gazetelerde çalışan Yavuz Barlas son olarak Habertürk Gazetesi'nin Ekonomi Müdürü olarak görev yürüttü. Evli ve 2 çocuk babası olan Barlas İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olup Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık master programına katıldı.