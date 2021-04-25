Yavru alabalıklar ilgi görüyor
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Yavru alabalıklar ilgi görüyor

Yavru alabalıklar ilgi görüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Antalya'nın Akseki ilçesinde üretilen yavru alabalıklar çeşitli il ve ilçelerdeki üreticilere satılıyor.

Antalya'nın Akseki ilçesinde üretilen yavru alabalıklar çeşitli il ve ilçelerdeki üreticilere satılıyor.

Antalya'nın Akseki ilçesi Sinanhoca Mahallesi Kozarası mevkiinde yetiştirilen alabalık yavruları talep görmeye başladı. Bölgedeki alabalık tesisi sahiplerinden Halil Arslan, bu yıl ilk kez yaklaşık üç ay önce 700 tane alabalıklardan alınan havyarları kuluçkaya yatırdıklarını ve ortalama 1 milyon 500 bin ile 2 milyon adet alabalık yavru üretimi gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Gelecek yıl hedefim 5 milyon yavru alabalık"

Yetiştirmiş olduğu yavru balıkların ağırlığının 1 gram ile 25 gram arasında değiştiğini ve şu anda ise isteyen balık yetiştiricilerine satmaya başladığını söyleyen Halil Arslan, şöyle devam etti:

"Anaç balıklardan elde ettiğim yavru balıkları büyüttüm. İlk kez deneme amaçlı yapmama rağmen umduğumdan daha iyi verim aldım. Yavrular oldukça sağlıklı. Ürettiğim yavru balıkları satmaya başladım. Gelecek yıl bunun iki üç katını üretim yapmayı planlıyorum. Ben başardıkça bana zevk veriyor. Bana sanki bir hobi gibi oldu. Yemlerini bile verirken mutlu oluyorum. Çok çok memnunum. Seneye yaklaşık 2 bin anaçla yavru çıkartmayı planlıyorum. Bu da yaklaşık 5 milyon yavru demektir."

"Yavruların büyüdüğünü gördükçe bana heyecan veriyor"

Arslan, bu yıl üretimde iyi bir verim adlığını da kaydederek, "Bu yıl umduğumdan çok çok iyi geçti. Umduğumdan daha iyi verim aldım. Balıkları büyüttükçe yemledikçe, büyüdüklerini gördükçe bana ayrıca bir heyecan veriyor. İnsanlar evlerde küçük akvaryumlarda balık besler. Ben büyük havuzlarda besliyorum. Onlara yem atarken keyif alıyorum. Yavruların hareketleri beni heyecanlandırıyor. Başardıkça mutlu oluyorum. Hedefim daha fazla havuzlar yaparak daha büyük tesis yapmak. Böylece ülke ekonomisine de katkı sağlamış olacağım" dedi. - ANTALYA

Yavru alabalıklar ilgi görüyor
Yavru alabalıklar ilgi görüyor
Yavru alabalıklar ilgi görüyor
Yavru alabalıklar ilgi görüyor
Yavru alabalıklar ilgi görüyor
Yavru alabalıklar ilgi görüyor
Yavru alabalıklar ilgi görüyor
Yavru alabalıklar ilgi görüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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