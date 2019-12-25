: Mansur Yavaş: Melih Gökçek döneminde FETÖ'ye emsal artışı ile para aktarıldığını tespit ettik

25.12.2019 14:03 | Son Güncelleme: 25.12.2019 14:37

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, AK Partili eski Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde FETÖ'ye para aktarılan 150 emsal artışı tespit ettiklerini açıkladı. Yavaş, "FETÖ'nün para kazanma yolu imar emsal artışları. Nasıl yapılıyor? Uygun bir arsa bulunuyor. İnşaat başlanıyor belediyeye başvurup inşaat alanı büyütülüyor. Bu artıştan elde edilen para da buraya aktarılıyor. Meclis üyelerimizin araştırmaları sonucunda bu sayının 150 civarında olduğu tespit ettik" dedi.

ABB Başkanı Yavaş, FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programına konuk oldu. "Belediyeyi ranta kapattık" diyen Yavaş, "Ankara'da bir grup var, işlerini hatırla, tehdit, şantaj, rüşvet, siyasi bağlantı gibi yollarla çözüyorlar. Sinan Aygün'ün bu şekilde saldırmasının gerekçesi ise, şantajla tehditle bize geri adım attırmak. Asla geri adım atmayacağız" dedi.

Yavaş ayrıca, "FETÖ'nün para kazanma yolu imar emsal artışları. Nasıl yapılıyor. Uygun bir arsa bulunuyor. İnşaat başlanıyor belediyeye başvurup inşaat alanı büyütülüyor. Bu artıştan elde edilen para da buraya aktarılıyor. Meclis üyelerimizin araştırmaları sonucunda bu sayının 150 civarında olduğunu tespit ettik" açıklamasını da yaptı.

SİNAN AYGÜN'LE GÖRÜŞTÜ MÜ?

"Sinan Aygün'le bir görüşmeniz oldu mu?" sorusuna yanıt veren Yavaş, "Kendisi bu davayla ilgili bir görüşmem olmadı. Kendisi daha önce benim ziyaretime geldi. Bu dava ile ilgili de Sinan Aygün benimle görüşmek istedi. Ben bu görüşmeyi kabul etmedim çünkü başıma gelecekleri biliyorum. Ankara'da bir grup var, işlerini hatırla, tehdit, şantaj, rüşvet, siyasi bağlantı gibi yollarla çözüyorlar" dedi. Yavaş, Aygün'ün meclis üyesi kardeşi aracılığıyla da görüşmek istediğini fakat bunu da kabul etmediğini belirtti.

KILIÇDAROĞLU'NUN BASKISI OLDU MU?

Yavaş, "Kılıçdaoğlu'nun size yönelik bir baskısı oldu mu?" sorusuna ise "Kemal Kılıçdaroğlu sadece bana Sinan Aygün'ün kendisine geldiğini ve şantaj yapar gibi dava açacağını söylediğini aktardı. Ben de kendisine Ankara halkının yararına olmayan bir iş yapıldığını, bu hukuksuzluğa onay veremeyeceğimi dile getirdim kendisi de 'hukuk ne gerektiriyorsa onu yapın' dedi" şeklinde yanıt verdi. Yavaş, "FETÖ'nün en büyük gelir kaynağı imar yoluyla emsal artışları. Emsal artışı rantlara bakın arkasında firari FETÖ üyeleri vardır. Bu TOGO Kuleleri'nin olduğu bölgedeki Sinan Aygün'ün eski ortağının izleri var" dedi.

GÖKÇEK DÖNEMİNDE FETÖ'YE FİNANSMAN SAĞLANMIŞ

"Hem Sinan Aygün'ün hem Melih Gökçek'in hem de belediyenin avukatlığını yapan Mehmet Ali Alan'ı neden görevden almadınız?" sorusuna verdiği yanıtla eski Belediye Başkanı Melih Gökçek'i zora sokacak açıklamalarda bulunan Yavaş, "Göreve gelir gelmez bu avukatla ilgili bir teftiş başlattık ve orada da belediyeye büyük zararlar verildiğini tespit ettik. Ancak devam eden davalar nedeniyle kendisini görevden alamadık. Çünkü başlayan davalarda görevden aldığınızda o davayla ilgili yaptığınız anlaşma bedelini ödemeniz gerekiyor. FETÖ'nün para kazanma yolu imar emsal artışları. Nasıl yapılıyor. Uygun bir arsa bulunuyor. İnşaat başlanıyor belediyeye başvurup inşaat alanı büyütülüyor. Bu artıştan elde edilen para da buraya aktarılıyor. Sözcü yazarı Saygı Öztürk bugün yazmış köşesinde bu şekilde 80 proje tespit edilmiş diye. Meclis üyelerimizin araştırmaları sonucunda bu sayının 150 civarında olduğunu tespit ettik" dedi.

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