Yatırımcılardan İkiz'e Ziyaret

Havza'da biyogaz enerji santrali kuracak yatırımcılar, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz'i ziyaret etti.

Ziyarette iş adamı Erdem Kaya, kurulacak tesis hakkında bilgi verdi.

Kaya, "Havza'da 2.4 megavat elektrik üretimi yapılabilecek. 5 milyon dolarlık bir yatırım yapacağız. Kurulacak tesiste yaklaşık 50 kişi istihdam edilecek. Kurulacak tesis ile bölgede farklı alanlarda hizmetler de hayat bulacak. Bunlardan biri de seracılık. Üretim sonucu çıkacak buhar seracılığın gelişmesine yol açacak." dedi.

İnşaat Mühendisi Aykut Yakut ise tesisin yer tespitinden itibaren kısa sürede hizmete gireceğini belirterek biyogaz enerji santralleri hakkında bilgi verdi.

Belediye Başkanı Murat İkiz ise ilçeye gelen her yatırımcıya kapılarının açık olduğunu vurgulayarak, "Önemli olan ülke ekonomisine ve istihdama olan katkı. Bunun yanı sıra enerji yatırımları ülkemiz adına stratejik değere sahip. Tesiste üretilecek enerji karşılığı olarak ithal edilen enerji için yurt dışına ödeyeceğimiz döviz nedeni ile oluşacak cari açığa ve dolayısıyla ülke ekonomisine olumlu katkı sağlanacaktır." diye konuştu.

Ziyarete, Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Büyük ve iş adamı Murat Saraç da katıldı.