Yatırımcılar EverGrow ve HUH Token ile pasif gelir elde ediyor

Bu süreçte yeni kriptocular pasif gelir için HUH Token'ı uzun vadeli yatırım olarak görürken bir kısmın ilgisi ise EverGrow'da toplanıyor. Meraklı yatırımcılar ise işlem yapmak için HUH Token ve EverGrow'u detaylıca araştırıp takip etmeyi seçiyor.

HUH Token uzun vadeli bir yatırım aracı mı?

Uzun süredir birçok kişi Huh Token'a yatırım yapmanın getirilerini konuşuyor. HUH Token bu ayın başlarında hızlı bir çıkış yapmasıyla kısa sürede olağanüstü bir büyüme gösteriyor. HUH Token sahiplerinin görünümünü tamamlamak kadar basit bir şey için ödüllendirilmesine olanak tanıyan MetHUH gibi platformlar ise geniş kapsamlı hedefler barındırıyor. HUH Token'ın, oyun ve kripto para biriminin çarpıştığı Play-To-Earn'e benzeyen yükselişi ise bu noktada kendi kendini sürdüren kripto pazarını geliştirebileceği anlamına gelirken yatırımcılar için çoklu zincir (Ethereum ve Binance ) üzerinde işlem yapmanın kripto para piyasasının değişken hareketliliğinden daha fazla koruma sağlayabileceği belirtiliyor.

HUH Token sahipleri hızla artıyor!

HUH Token, üç ayda 1 milyona ulaşma hedefiyle çıktığı serüvende şimdiden 12.000'den fazla yeni yatırımcıya sahip oldu. HUH Token 1 milyon dolar değerinde jeton yakmasının ardından yılbaşından önceki hafta da 3 milyon dolar değerinde coini daha yaktığı için bu hedef acemi yatırımcılar için ulaşılabilir görülüyor. HUH Token'ın cinlerini yakması ise dolaşımdaki nakit değeri artırıyor.

HUH Token'dan akıllı sözleşme şeması

HUH Token akıllı sözleşme yönlendirme şeması kullanıma sunuyor. Bir HUH Token sahibi ise şemaya sahip olduğunda referans numarası alıyor. HUH Token sahibi eğer çevresinden birine coin aldırırsa ise yönlendirilen kişinin ilk depozitosu için kod alınarak, ilettiği herkese HUH'dan %10 satış ücreti tasarrufu ve %10 BNB bonus hakkı veriyor. Bu sayede HUH Token ilk piyasaya sürüldüğünde 1000 dolar yatıran sahiplerin 10 bin dolarlık bir geri dönüş almış olabileceği ise ihtimaller arasında yer alıyor.

EverGrow ilk döneminde popülerliğini artırıyor!

EverGrow, piyasaya sürülmesinden bu yana en çok popülerlik kazanmış bir kripto para birimleri arasında yer alıyor. Bu durumun başlıca sebebi olarak ise sürtünmesiz bir verim çiftçiliği üretme protokolü kullanmasına atfediliyor.

Basitçe söylemek gerekirse kripto sahibinin cüzdanında BUSD dolar cinsinden EverGrow jetonu varsa Binance sabitlenmiş USD üzerinden pasif gelir elde edebiliyor. Bu pasif gelir ise USD'yi doğrudan temsil eden kontrollü, istikrarlı bir madeni para olacak şekilde tasarlanıyor.

"Zenginlik biriktirmek hiç bu kadar kolay olmamıştı!" – EverGrow

EverGrow ve HUH Token, sahibinin sahip olduğu jetonların değerini artırmak için aynı yazma süreçlerine sahip gibi görünüyor. EverGrow bu uygulamaya 'Geri Al ve Yak' olarak adlandırıyor. EverGrow bunların yanı sıra EverGrow sahipleri ve varlıklarının daha fazla korunması için bir mekanizma olan akıllı sözleşmeleri de sunuyor.

Website: https://huh.social

HUH Official Swap- https://swap.huh.social/

Telegram: https://t.me/HUHTOKEN

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