'Yaşlanmayan adam' denizden böyle çıktı

GENÇLİK YILLARINDAKİ GÖRÜNTÜSÜNÜ KORUYOR Son dönemde Matrix serisinin dördüncü filmiyle gündemde olan 56 yaşındaki Keanu Reeves, Malibu'da plajda görüntülendi. Aktörün, 60 yaşına girmesine dört yıl kala bile gençlik yıllarındaki görüntüsünü koruması bir kez daha gündem oldu. KEYİFLİ ANLAR Keanu Reeves, kamujlaf rengi mayosuyla denize girdi. Sonra da beyaz havlusuyla kurulanıp üzerine günlük kıyafetlerini giydi. Ünlü aktör, motosikletine binerek plajdan ayrıldı.MATRİX 4 ÇEKİMLERİ PANDEMİ YÜZÜNDEN DURDURULDU Ünlü aktör Keanu Reeves de koronavirüs pandemisi nedeniyle işleri duran sinema sektörü çalışanlarından biri. Bütün Avrupa kapanmaya gitmeden önce Reeves de Matrix 4 filminin çekimleri için Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunuyordu. Fakat pandemi yüzünden çekimler durunca Los Angeles'a, evine geri döndü.FORMUNU KORUMAK İÇİN PROGRAMINA DEVAM ETTİ Keanu Reeves, ne film çekimi sürecinde ne de evine döndükten sonra egzersiz programını aksatmadığını açıklamıştı. Sekiz hafta Berlin'de kaldıktan sonra ABD'ye döndüğünü söyleyen Reeves "Berin'de çalıştığım antrenörlerle yaptığım çalışmaları Los Angeles'ta da sürdürdüm. Böylece egzersizlerimi sürdürdün, rolümü canlı tuttum" demişti.SEVGİLİSİ İLE GÜNDEM OLMUŞTU Sahip olduğu büyük servete rağmen, mütevazılığı ve yardımseverliği ile dikkat çeken Reeves, son dönemde yeni sevgilisiyle de gündemin ilk sıralarına yerleşmişti. Reeves, uzun bir süre sonra ilk kez sevgilisi Alexandra Grant ile el ele bir etkinliğe katılmıştı.YAKIN ARKADAŞIYDI SEVGİLİSİ OLDU Yıllar boyunca hayatına kimseyi almayan Reeves'in 47 yaşındaki Grant ile yaşadığı romantik ilişkiyi gözler önüne sermesi uzun süre konuşulmuştu. Yaşıtı olan meslektaşları gibi yarı yaşındaki bir genç kadın yerine kendisine uygun yaşta bir sevgilisi olması gündemde yer tutmuştu. Reeves'in gönül kapısını yıllar sonra açan Alexandra Grant, Los Angeles'ta yaşayan bir sanatçı. Modern sanat çalışmalarıyla tanınan Grant ile Reeves'in yıllar boyunca yakın arkadaş oldukları da ortaya çıkmıştı.ROL ARKADAŞI ÖVGÜLER YAĞDIRDI Keanu Reeves, geçen yılın son aylarında, 2014 yılında John Wick adlı filmde birlikte çalışan Avustralyalı oyuncu Toby Leonard Moore'un sözleriyle de gündeme gelmişti. 39 yaşındaki Moore, Daily Mail Australia'ya verdiği röportajda, Keanu Reeves ile birlikte çalışmanın 'rüya gibi' olduğunu söylemişti.HEPSİ YÜZDE 100 GERÇEK

Keanu Reeves'in büyük bir hayranı olduğunu söyleyen Toby Leonard Moore, onunla ilgili şehir efsanesi gibi anlatılan her şeyin yüzde 100 gerçek olduğunu belirtti. Keanu Reeves'in metroda kadınlara ya da kendisinden yaşça büyük kişilere yer verdiği videolar da sık sık sosyal medyada paylaşılıyor.KARDEŞİ İÇİN KARİYERİNE ARA VERMİŞTİ Reeves, 2000'lerin ilk yarısında kız kardeşi Kim'in kan kanserine yakalanması üzerine oyunculuğa da ara verme kararı almıştı. Basında yer alan haberlere göre Reeves, evini kardeşine bakmak için düzenlemiş ve neredeyse bütün vaktini ona ayırmıştı. Keanu Reeves'in kardeşi daha sonra sağlığına kavuştu.BABASI TERK ETTİ

Reves'in geçmiş yılları trajedilerle ve zorluklarla dolu. İngiliz bir anne ile Çinli- Hawaili bir babanın oğlu olarak Beyrut'da doğdu Reeves. O henüz 3 yaşındayken babası aileyi terk etti.Öğrenciliği de zor geçti Reeves'in. Disleksi sorunu olduğu için okuma ve yazma konusunda güçlük çekti. Lise yıllarında da dört farklı okula gitmek zorunda kaldı.BÜYÜK TRAJEDİ YAŞADI

Keanu Reeves hayatının en büyük trajedisi ise uzun süre gündemde kaldı. Yıl 2001'di. Hollywood'da meydana gelen bir trafik kazasında genç bir kadın, kullandığı jipin camından yola fırladı ve oracıkta hayatını yitirdi. Kazada ölen 28 yaşındaki kadın, Reeves'in sevgilisi Jennifer Syme'ydi. Bu haber üzerine Matrix 2 filminin çekimlerine hazırlanan Reeves kelimenin tam anlamıyla yıkıldı. Keanu Reeves ve Jennifer Syme, bu kazadan kısa bir süre önce, adını Ava olarak belirledikleri kızlarını daha doğmadan kaybetmişlerdi. Sekiz aylık hamile olan Syme, bir gün karnındaki bebeğin tekmelerini hissetmediğini söyleyince çift doktora gitti. İşte acı gerçek o zaman ortaya çıktı. Ava, daha doğmadan anne karnında ölmüştü. Bu olaydan sonra Reeves ile Syme'nin ilişkisi bozuldu.'ONLARLA BİRLİKTE YAŞASAM HAYATIM NASIL OLURDU?'

Ama hiçbir zaman tam olarak kopmadılar. Jennifer Syme, Keanu Reeves'in kız kardeşi Kim, kan kanserine yakalandığı zaman da zorlu tedavi sürecinde onları hiç yalnız bırakmamıştı. Reeves olayın üzerinden yıllar geçtikten sonra bir röportajında kaybettiği, Jennifer ve doğmadan ölen kızı Ava'dan söz ederek "Onların hayatının bir parçası olmayı özlüyorum. Onların da benim hayatımın bir parçası olmasını. Eğer onlarla birlikte olsaydım her şey nasıl olurdu merak ediyorum. Bir daha tekrarlanmayacak şeyleri özlüyorum" demişti.

Kaynak: Hürriyet