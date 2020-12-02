Yaşar Alptekin kimdir? Yaşar Alptekin hayatı ve biyografisi! Yaşar Alptekin kaç yaşında, nereli?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Yaşar Alptekin kimdir? Yaşar Alptekin hayatı ve biyografisi! Yaşar Alptekin kaç yaşında, nereli?

02.12.2020 10:39 | Son Güncelleme: 02.12.2020 10:43
Yaşar Alptekin kimdir? Yaşar Alptekin hayatı ve biyografisi! Yaşar Alptekin kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Yaşar Alptekin, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Yaşar Alptekin hakkında merak edilenler. Yaşar Alptekin hayatı ve biyografisi. Yaşar Alptekin kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Yaşar Alptekin merak konusu oldu. İşte Yaşar Alptekin hakkında merak edilen Yaşar Alptekin kimdir, Yaşar Alptekin hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

YAŞAR ALPTEKİN KİMDİR?

Doğum tarihi: 10 Mart 1962

Kaç yaşında: 58 yıl yaşında

Bunlar da ilginizi çekebilir

Giderek korkunç bir hal alıyor! Salgının başından bu yana böylesi Türkiye'de ilk kez oldu
Giderek korkunç bir hal alıyor! Salgının başından bu yana böylesi Türkiye'de ilk kez oldu
Türk bilim insanlarının geliştirdiği yüzde 95 etkili aşının kullanımına onay çıktı
Türk bilim insanlarının geliştirdiği yüzde 95 etkili aşının kullanımına onay çıktı
Güzel oyuncu mini etekli pozlarını paylaştı, beğeni butonu çöktü
Güzel oyuncu mini etekli pozlarını paylaştı, beğeni butonu çöktü

Nereli: Şarköy

Boy: 1,89 m

Yaşar, Alptekin erken yaşlarda mankenliğe başladı; sonra oyunculuğa başlayarak dizilerde, sinema filmlerinde oynadığı rollerle hemen fark edildi; özellikle Lambada (Gençlik Ateşi) filmiyle hem oyuncu hem dansçı kimliğiyle ön plana çıktı. Bazı özel TV kanallarında çeşitli tanıtım filmlerinde yer aldı.

Yaşamının sonraki dönemlerinde muhafazakâr bir yaşam tarzını belirlemiş ve çeşitli TV Kanallarında farklı programlara katılarak İslami konularda paylaşımlarda bulunmuştur. Hac görevini yerine getirmek için kutsal topraklara da giden Alptekin, Düzceli Mehmet isimli bir tiyatro oyununda yer almıştır.

İlk evliliğinden 1 kızı bulunmaktadır. Yaşar Alptekin, 2015 yılı sonuna doğru ikinci evliliğini yapmıştır.

İlgili Haberler

Zeynep Dizdar kimdir kimdir? Zeynep Dizdar kimdir hayatı ve biyografisi! Zeynep Dizdar kimdir kaç yaşında, nereli?
Zeynep Dizdar kimdir kimdir? Zeynep Dizdar kimdir hayatı ve biyografisi! Zeynep Dizdar kimdir kaç yaşında, nereli?
Konuşanlar 'Musa' kimdir? Musa Toktaş kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!
Konuşanlar 'Musa' kimdir? Musa Toktaş kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!
Seda Tosun kimdir? Seda Tosun hayatı ve biyografisi! Seda Tosun kaç yaşında, nereli?
Seda Tosun kimdir? Seda Tosun hayatı ve biyografisi! Seda Tosun kaç yaşında, nereli?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Arınç Halife Hafter Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Acun Ilıcalı İbrahim Büyükak Diego Armando Maradona
Spor Falcao Fatih Terim Şenol Güneş Samet Aybaba Abdullah Avcı
Tüm Haberler Bursa Çocuk Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yaşar Alptekin kimdir? Yaşar Alptekin hayatı ve biyografisi! Yaşar Alptekin kaç yaşında, nereli? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.12.2020 10:43:32. #1.14#
title