Gaziantep ve Hatay'ın yöresel lezzetleri Afyonkarahisar'da sergilendi

Afyonkarahisar kent merkezinde kurulan çarşıda Gaziantep ve Hatay'ın bir birinden güzel lezzetleri sergilendi. Çarşıda fıstık, kebap, çiğ köfte, peynir çeşitleri ve baklava gibi ürünler satışa sunuldu.

Gaziantep ve Hatay'ın yöresel lezzetleri Afyonkarahisar kent merkezinde kurulan çarşıda görücüye çıktı.

Zafer Meydanında Afyonkarahisar Belediyesinin destekleri ile kurulan çarşı vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Çarşıda Gaziantep ve Hatay'ın bir birinden güzel lezzetleri beğeniye sunuldu. Çarşıda iki kente özgü fıstık, kebap, çiğ köfte, peynir çeşitleri ve kuruyemişler ile birlikte baklava satışa çıkarken ürünlere vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

Çarşıda tezgah açan esnaflardan Hamza Elpaylaştıran, çarşıya Gaziantep Nurdağı'ndan geldiğini ve fıstıklı, tereyağlı baklava sattığını ifade etti. İlginin yoğun olduğunu ifade eden Elpaylaştıran, "10 gün boyu Afyonkarahisar'da olacağız. Afyonlular bizi çok sıcakkanlı karşıladı. Çarşımıza herkesi bekliyoruz ve herkesin bu lezzetleri tatmalarını bekliyoruz. Talepler güzel ürünlere" diye konuştu.

Öte yandan, çarşının 10 gün kent merkezinde açık kalacağı belirtildi. - AFYONKARAHİSAR