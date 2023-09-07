Denizli'de güvercinler kilometrelerce uzaklıktan yuvalarına dönüyor

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde güvercin besleyen Sinan Savran'ın ' Denizli dolapçısı' olarak adlandırılan güvercinleri, kilometrelerce uzaklıkta bulunan mesafeleri aştıktan sonra yuvasına dönüyor.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yaşayan Sinan Savran'ın güvercin sevgisi görenleri hayrete düşürüyor. Savran'ın küçük yaşlarda başlayan güvercin sevdası, yıllar içerisinde eğitmenlik ve yarışmacı boyutuna geldi. Ege Bölgesi'ndeki il ve ilçelerin birçok noktasından ' Denizli dolapçısı' olarak adlandırılan güvercinlerini serbest bırakan Savran'ın güvercinleri, aynı gün içinde veya birkaç gün içinde yolunu buluyor ve yuvasına geri dönüyor. Hayret verici olan bu durumun büyük ölçüde eğitimle mümkün olduğunu belirten Sinan Savran, "Uzun zamandır güvercin bakıyorum. Bizim için artık bir sevda oldu. Tüm hayvanlar gibi güvercinlerinde bende çok büyük kıymeti var. Günümün bir bölümünü güvercinlerime ayırıyorum. Yıllar içeresinde artık yarışmalara katılması noktasında eğiticilik boyutuna geldik. Vakit ayırmadan, ilgi göstermeden olmuyor. Denizli dolapçısı dediğimiz güvercinlerimizi Ege Bölgesinde bazı il ve ilçelerden serbest bırakıyoruz" dedi.

"Düzenlenen yarışmalarda derece yapmayı hedefliyoruz"

Güvercinlerin kilometrelerde uzaklıktan yuvalarının yolunu çok rahat bulduklarını belirten Savran, "Bunlar hep kademe kademe oluyor ve eğitimle mümkün hale geliyor. Buna ek olarak hepsi evlerine de bağlı oluyor. En son Merkezefendi ilçesinden Nazilli ilçesine gittik. Oradan 7 tane güvercinimizi serbest bıraktık. 80 kilometrelik bir mesafe var ve yuvaya döndüler. Ama tabi aksilikler de olabiliyor. Havada bazı yırtıcı kuşlar kapabiliyor. ya da yolunu kaybedip, başka bir güvercin sevdalısının çatısına konuk olabiliyor. Güvercinlerin ayaklarında numaralı bileklikler oluyor. Duyarlı kuşçu arkadaşlarımız var. Sağ olsunlar hemen haber veriyorlar. Düzenlenen yarışmalarda derece yapmayı hedefliyoruz" diye konuştu. - DENİZLİ