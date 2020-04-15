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Çin Halk Cumhuriyeti, Guangzhou, Spor

Yasaktan kaçmak için plakasını değiştiren Yu Hanchao, Guangzhou Evergrande'den kovuldu

Çin Süper Ligi ekiplerinden Guangzhou Evergrande forması giyen Çinli futbolcu Yu Hanchao, arabasının plakasında değişiklik yaptığı ortaya çıkınca takımdan kovuldu ve 15 günlük hapis cezasına çarptırıldı.

15.04.2020 09:02 | Son Güncelleme: 15.04.2020 09:13
Yasaktan kaçmak için plakasını değiştiren Yu Hanchao, Guangzhou Evergrande'den kovuldu

Çin Süper Ligi'nin güçlü ekiplerinden Guangzhou Evergrande ilginç bir olay yaşandı. Çin Milli Takımı forması da giyen 33 yaşındaki futbolcu, aracının plakasında bir harfi değiştirirken görüntülendi ve yaptığı bu hareket sonunda takımdan kovuldu.

İtalyan futbolunun efsane isimlerinden Fabio Cannavaro'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Guangzhou Evergrande, yeni sezon için hazırlıklara Çin'de geçtiğimiz hafta başlamıştı. Çin Kulübü'nden yapılan açıklamada Çinli futbolcu Yu Hanchao ile yolların ayrıldığı belirtildi.

HAPİS CEZASI VERİLDİ

Çevredekiler tarafından çekilen görüntülerde futbolcunun, trafikteki kısıtlamalardan kurtulmak için plakadaki E harfinin alt tarafını kazıyarak bunu F harfine dönüştürdüğü görüldü. Oyuncuya plakada sahtecilik suçundan 5 bin Yuan (700 dolar) para cezası, ehliyetine 12 ceza puanı işleme ve 15 gün hapis cezası verildi.

Guangzhou şehri kurallarına göre yerel olmayan araçlar sadece 4 gün üst üste trafiğe çıkabiliyor. Sürücülerin sonraki 4 gün araçlarını kullanmaması gerekiyor. Yu Hanchao'nun aracının ise Guangzhou'dan 2700 km uzakta olan Liaoning şehrine kayıtlı olduğu öğrenildi.

2014 yılından bu yana Guangzhou Evergrande forması giyen Yu Hanchao, 59 kere Çin Milli Takımı'nda görev aldı. Yu, 2011-2019 yılları arasında art arda Çin Süper Ligi'ni kazanmayı başaran Guangzhou Evergrande takımının önemli bir parçasıydı.

(Sözcü)

Yasaktan kaçmak için plakasını değiştiren Yu Hanchao, Guangzhou Evergrande'den kovuldu
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