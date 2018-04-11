Yarını İnşa Et" ile Gençler Geleceği İnşa Ediyor

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ultav, " Pilot birinci dönem uygulamasını yaptığımız ve Milli Eğitim Bakanlığı onayı ile yürütmekte olduğumuz 'Yarını İnşa Et' programında bu yıl hedefimiz, 2 bin 500 öğretmenimiz ile 10 bin öğrenciye 2 bin 500 projeye ulaşmak." dedi.

TTGV'nin gençlerin geleceği şekillendirmesi amacıyla hayata geçirdiği "Yarını İnşa Et" dijital dönüşüm eğitim programının detayları TTGV Başkanı Ultav'ın katıldığı toplantıda paylaşıldı.

Ultav, Türkiye'nin dijital dönüşümü ve teknolojide ilerlemesi için eğitimin önemine işaret ederek, çocukların erken yaşlarda teknolojinin içinde yer almasının önemine dikkati çekti.

TTGV'nin hayata geçirdiği programlar ve projelerle gençlere verdikleri destek ve hibeler hakkında bilgi veren Ultav, şunları kaydetti:

"Ortaokul lise seviyesindeki gençlerimizin teknoloji ile yüzleşmesi, teknoloji ile ellerini kirletmesi gerek. 'Yarını İnşa Et' programımızda bunu yapmaya çalışıyoruz, ortaokul lise seviyesindeki çocuklarımızı teknoloji ile yüzleştiriyoruz, onları teknolojinin içine alıyoruz. Geleceğin iş gücü ve ülkemizin yarınları olan öğrencilerimiz ve onları eğiten öğretmenlerimiz için teknoloji eğitim programını 'Yarını İnşa Et' adıyla başlattık. Pilot birinci dönem uygulamasını yaptığımız ve Milli Eğitim Bakanlığı onayı ile yürütmekte olduğumuz programda bu yıl hedefimiz, 2 bin 500 öğretmenimiz ile 10 bin öğrenciye, 2 bin 500 projeye ulaşmak."

Ultav, Türkiye'de big data üzerinde yapay zeka algoritmalarını kullanarak önemli işler yapan girişimciler olduğuna dikkati çekerek, bu kapsamda yapılan çalışmaların tabana yayılması sayesinde önemli hedeflerin başarılabileceğini anlattı.

"Yarını İnşa Et" programı

Toplantıda verilen bilgilere göre, programa gönüllü olarak katılan ve daha önce Arduino veya benzeri bir platformda çalışan öğretmenler, TTGV tarafından sağlanan kitlerle iki günlük uygulamalı elektronik ve programlama eğitimi alıyor.Ardından öğretmenler, en fazla dört beş öğrencinin yer aldığı gönüllü takımlarını oluşturuyor. Gönüllü öğrenci takımları, öğretmenlerinin rehberliğinde yine kendilerine sağlanan kitlerle çevrelerinde tesbit ettikleri sorunlara çözümler geliştiren projelerin demolarını oluşturuyorlar.

Demolarını tamamlayan öğrenci takımları, projelerini hikayeleştirerek ve görsellerle anlatarak TTGV'nin yariniinsaet.org program web sayfasına aktarıyorlar. Her yıl iki dönem şeklinde yürütülecek programın her döneminde en başarılı projeler, bağımsız bir jüri tarafından seçilerek kamuoyuna açık bir etkinlikle ödüllendirilecek.

Ödüller 15 Nisan'da İstanbul'da verilecek

Türkiye'deki 9,10 ve 11'inci sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen program kapsamında bugüne dek 7 ilde, 81 farklı okuldan 216 öğretmen ile 2 bin 120 öğrenciye ulaşıldı.

TTGV tarafından ücretsiz olarak sağlanan teknoloji kitleriyle öğrenciler 238 proje fikri geliştirdi. Bağımsız jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 50 finalist belirlenirken bunların içinde en başarılı bulunan 5 projeye ödülleri 15 Nisan'da İstanbul'da düzenlenecek "Yarını İnşa Et Ödül Töreni"nde verilecek.

TTGV, kurum ve kuruluşlardan eğitim için teknolojiye bağış sağlayarak programı sürdürülebilir hale getirmeyi hedefliyor.